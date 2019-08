Pacheta: "El equipo está motivado, pero aún entrenamos mejor que competimos"

El entrenador del Elche CF, José Rojo "Pacheta" ha asegurado que su equipo "esta motivado" de cara al encuentro de mañana viernes (21 horas), en el estadio de La Romerada, frente al Real Zaragoza. "Todavía estamos entrenando mejor que competimos. Vuelve a estar ilusionado con lo que trasmitimos".

El técnico franjiverde ha reconocido que la victoria de la pasado jornada ha sido liberadora para la plantilla. "Estamos a 47 puntos de lograr el primero objetivo primordial. Estamos ajustando cosas para que seamos ese equipo que pelea, sufre y juega bien como la temporada pasada. Pero lo primero es llegar a los 50 puntos. Otra vez nos toca sufrir y debemos saber encajar la situación. Tenemos más alternativas y la Liga dirá si somos mejor o peor que el año pasado".

El preparador burgalés ha reconocido que la baja por paperas de Fidel es un contratiempo. "Trastoca los planes, pero tenemos alternativas", y ha asegurado que tiene claro cuál es el dibujo táctico que va a emplear en tierras aragonesas. "Siempre tengo claro cómo jugar. Siempre planteo los partidos para ganar y el dibujo va a depender de cómo esté los jugadores y del rival. Luego las cosas pueden salir bien o mal, pero siempre planteamos los encuentros para ganar. Durante la semana analizamos todos con mis ayudantes y con la comisión deportiva. Escuchamos a todos, somos siete u ocho personas para tener las cosas claras antes de cada partido". Pacheta reconoce que al Elche le falta "fluidez con el balón" y que el acomplamiento de los nuevos fichajes "necesita tiempo". "Todo lleva su proceso, estamos ajustando a la gente nueva y tenemos que ir, poco a poco, adquiriendo nuestras señas de identidad".

Sobre el Zaragoza ha indicado que "es un candidato claro a casi todo. Un rival muy potente con ganas de correr. Cuenta con buenos futbolistas y, con Kagawa, que juega a otra cosa. Es un rival es muy peligroso. Vamos con toda la ilusión y la clave será sujetar sus arreones".

El técnico del Elche ha señalado que todavía espera algún fichaje antes del cierre del mercado del próximo lunes. "No sé si uno o dos, pero necesitamos algo más. Si tengo que seguir con los tengo, voy a ir con todos porque tenemos alternativas en todas las posiciones, en unas más y en otras menos". Aparte de un central, Pacheta comenta que buscan jugadores "de la parte de arriba. Tenemos un 9 referencia (Yacine) y estamos viendo lo que ofrece el mercado. Estamos filtrando más jugadores de los que nos ofrecen". Y en cuanto a los nombres que han salido en los últimos días (Marcos Mauro, Lorenzo González o El Hadi) ha dejado claro que "no voy a hablar de futbolistas que no están aquí".