El técnico dispone de los 17 jugadores con ficha profesional y el canterano Óscar Gil para viajar a Zaragoza.

Éramos pocos y parió la burra. Esa frase tan castiza del refranero español es la que está en mente de Pacheta después de que ayer la pruebas médicas confirmaran que Manuel Sánchez sufre un esguince en el ligamento lateral interno de rodilla derecha y estará fuera de los terrenos de juego para los tres próximos encuentros frente al Real Zaragoza, el Lugo y el Oviedo.

Si la recuperación va por el buen camino y no surge ningún contratiempo, el centrocampista cordobés podría estar recuperado para volver a jugar en el partido del fin de emana del 14-15 de septiembre, en el Martínez Valero, contra el Tenerife.

Los servicios médicos del Elche realizaron ayer a Manuel Sánchez pruebas radiológicas complementarias en clínica Affidea-Tesla que desvelaron un esguince en la rodilla. El club ilicitano emitió el parte médico en el que informaban que el tiempo de baja aproximado era de 21 días.

De esta forma, Pacheta se queda con lo justo para el encuentro del viernes (21 horas), en La Romareda, frente al Zaragoza. El técnico franjiverde dispone de los 17 futbolistas profesionales con ficha de la primera plantilla más el canterano Óscar Gil, que fue titular el pasado sábado en Alcorcón y completó los 90 minutos. El lateral derecho ilicitano es ya, a todos los efectos, jugador del primer equipo, a pesar de que cuenta con licencia del filial.

Si no hay ningún problema a lo largo de semana, el preparador burgalés dispone de 18 jugadores justos para completar la completar la convocatoria. En caso contrario, tendrá que echar mano de algún jugador más del Ilicitano, aunque no se descarta que viajen 19 porque el filial juega el sábado, a las siete de la tarde, en el campo del Roda, y cualquier canterano que vaya con el primer equipo, incluso que dispute minutos, en Zaragoza, no tendría problemas para estar a disposición de Pelegrín. El jugador que más posibilidades tiene de entrar en la convocatoria es el internacional sub'18 César Moreno, que juega de centrocampista al igual que Manuel Sánchez.

La plantilla del Elche llevó a cabo ayer lunes por la mañana un entrenamiento de recuperación en el que los futbolistas que disputaron los 90 en Alcorcón se quedaron en el gimnasio y el resto saltaron al campo anexo para ejercitarse con normalidad.

Ramón Folch y Pere Milla que fueron titulares en Santo Domingo, pero fueron sustituidos en el descanso entrenaron con los suplentes, al igual que el guardameta Edgar Badia, que se ejercitó junto a Miguel San Román y Luis Castillo a las órdenes del entrenador de porteros Miguel Escalona.

Hoy, sesión por la tarde



La plantilla franjiverde comenzará hoy martes a preparar el encuentro contra el Zaragoza. En principio, la sesión estaba programada para las nueve y media de la mañana, pero Pacheta decidió ayer cambiarla para las siete de la tarde para que los jugadores tengan más tiempo de descanso y por el anuncio del posible temporal que anunciaba la posibilidad de lluvias a la largo de la mañana en toda la provincia.