Gonzalo Verdú: "Necesitábamos una victoria, debe ser un punto de inflexión"

Gonzalo Verdú, el autor de los dos goles de la remontada y del triunfo del Elche CF el pasado sábado en Alcorcón, asegura que "necesitábamos una victoria" y destaca que la manera de conseguirla "nos refuerza mucho". El central cartagenero recuerda que "la temporada pasada empezamos jugando muy bien, pero no ganábamos". Por ello, considera que tres sumar los tres primeros puntos de la presente campaña "debe ser un punto de inflexión".

El segundo capitán del conjunto ilicitano que en el estadio de Santo Domingo lució el brazalete de capitán por la suplencia de Nino reconoce que el gol en propia puerta de Dani Calvo a los cinco minutos fue un palo duro. "Empezar el partido así y encontrarte con gol de esa forma te merma un poco. No lo merecíamos, pero el fútbol es así. Pero el equipo supo sufrir y creció y la manera de conseguir la victoria con la remontada es muy importante. Estamos muy contentos y debe ser el inicio de una buena racha".

El zaguero está convencido de que el triunfo sireve "para reforzar el trabajo. Las sensaciones en el campo no estaban siendo buenas y nos estaban mermando. La victoria es muy buena a nivel de sansaciones. En la segunda parte salimos con otra mentalidad y merecimos ganar".

El defensa del cuadro franjiverde admite que el juego mostrado en el primer tiempo no es la imagen que el Elche debe dar. "No podemos perder los duelos individuales y debemos ir a todos y tenerlos mucho más claro", y recuerda que todo cambió nada más comenzar la segunda parte en la que se mejoró la intensidad. "Comenzamos con un saque en largo que ganó Yacine y le hicieron falta. A partir de ahí, cambió la sensación del partido. Salimos más mentalizados y lo demostramos en el campo. Por suerte, pudimos arreglar un mal primer tiempo".

Gonzalo Verdú marcó los dos goles del conjunto del Elche y uno de ellos tuvo una dedicatoria espercial para Titi Sanz, un excompañero suyo en las filas del Cartagena que sufre un cáncer de testículo y que se va a tener que someter a un tratamiento. "Tenía ganas de este gol. Por los que han luchado y siguen luchando. Por tí @titisanz7. Mucha fuerza amigo", escribió el futbolista franjiverde en su cuenta de Twitter.

Sobre los dos tantos comenta que "el primero fue una falta directa que superó la barrera y el segundo vino tras un centro magnífico de Fidel en un saque de esquina. Entré solo muy cerca de la portería y pude rematar. Fueron dos buenos goles", resalta.

El central esperan que no sean los dos últimos y poder ayudar al equipo también en la faceta ofensiva. "No soy un especialista en los lanzamientos de faltas, pero todos los años he metido alguna. Espero que pueda marcar más esta temporada".