«Cuando ganas, se valora más lo conseguido que lo merecido»

El técnico franjiverde destaca que el Elche creció «a partir de ganar las segundas jugadas».

Curiosamente, Pacheta fue más autocrítico ayer tras la victoria en Alcorcón que después de la derrota con el Fuenlabrada. «Cuando ganas, todo lo que has hecho en el partido es cojonudo, pero cuando pierdes hasta la alineación es mala. Se valora lo conseguido, no lo merecido», fueron sus primeras palabras en la sala de Prensa del estadio de Santo Domingo.

A pesar del triunfo, el entrenador del Elche reconoció que «el primero tiempo no ha sido bueno y nos falta confianza con balón. Fuimos sometidos por el Alcorcón». Sin embargo admitió la mejoría tras el descanso. «En el segundo tiempo, a través de ganar las segundas acciones, hemos crecido».

Pacheta explicó que durante el tiempo de asueto le habló a sus futbolistas «en tres términos: la organización defensiva, la presión alta y el balón. En la presión y ganar el balón viene el duelo. Si pierdo el duelo, pierdo el 10% del partido. Es una barbaridad. Si pierdo el duelo, por lo menos que no lo gane el rival. Y si no lo hacemos, nos toca sufrir contra un buen Alcorcón. El mejor de mi equipo ha sido Edgar Badia, y eso habla del rival. Si no ganamos los duelos y las segundas acciones, estamos fusilados con el balón».

El preparador burgalés destaca que el triunfo significa algo más que tres puntos. «Siempre que ganamos desde el esfuerzo y la mala leche nos permite reforzar de una manera extrema tus sensaciones. Y ganar fuera de casa nunca es fácil. La temporada pasada nos costó 18 jornadas y en esta lo hemos logrado a la segunda».

Pacheta también se alegra por la afición. «Muchas gracias a los que han estado en el partido y se han ido más contentos por la victoria que orgullosos por el juego, sobre todo en el primer tiempo. Pero la gente tiene que confiar en este equipo porque le vamos a dar cosas», comentó.

En cuanto a los goles de Gonzalo Verdú y las paradas de Edgar Badia comentó que «la falta casi la estábamos celebrando antes de lanzarse, porque las mete en los entrenamientos. No nos sorprende y Edgar nos ha sujetado el partido cuando hemos estado en mala situación».

Por último, el técnico del Elche alabó el trabajo del canterano Óscar Gil. «Ya advertí que estaba funcionando muy bien. Es agresivo y rápido, centra bien y es intenso. Tiene, prácticamente, las mismas condiciones que Tekio. Óscar nos puede dar mucho. Su pretemporada ha sido muy digna y le pusimos sin dudas. Ante un jugador que le podía generar muchos problemas».