Pacheta lanza un mensaje de optimismo

Canta y no llores. Cuatro palabras y un verso musical de sobra conocido servirían para resumir perfectamente la rueda de prensa de Pacheta previa al compromiso de su equipo contra el Alcorcón.

Pacheta «cantó» y lo hizo con alegría, empeñándose en huir de cualquier mensaje apocalíptico tras el descalabro del debut liguero contra el Fuenlabrada. Y Pacheta dijo que no iba a «llorar» si no llegan más fichajes y su plantilla se queda como está, con los profesionales justos para afrontar una temporada de, como mínimo, 42 jornadas de Liga.

«Va a haber reacción», comenzó el burgalés al referirse sobre lo que espera de sus pupilos en el estadio de Santo Domingo. «La derrota ha escocido mucho, más de lo que yo creía que iba a escocer. Hicimos un partido malo y nos vamos a reponer», sentenció.

Pacheta fue esta vez más allá de la mala condición del césped del Martínez Valero para analizar la derrota de los suyos en la primera jornada frente a un recién ascendido. «Las sensaciones se fueron haciendo más dolorosas conforme avanzaba el partido. No estuvimos duros en los duelos y en las segundas acciones», explicó. La realidad de los datos, curiosamente, es que el Elche ganó más duelos directos que el Fuenlabrada (73 a 61) aunque si se analizara por zonas de trascendencia y momentos del partido (antes y después del 0-2) el porcentaje muy posiblemente variaría. Y eso es lo que más escoció al técnico.

El preparador franjiverde quiso hacer énfasis durante varias respuestas al modelo de juego y a la posibilidad de poner en liza otros planes durante los partidos. «Un modelo de juego tarda años en establecerse y eso nosotros lo tenemos. Hay un plan que creo podemos mejorar y por eso renuevo aquí. Hemos tenido un día muy malo, pero estoy seguro de que vamos a aprender de ese error. Invito a la gente a que venga a vernos porque vamos a ser muy buenos. Nos hemos ganado el prestigio a creer en que vamos a mejorar y el derecho a que se confíe en nosotros», aseveró Pacheta.

La configuración de la plantilla del Elche, con el día 2 de septiembre cada vez más cerca, también tuvo un amplio espacio en las reflexiones del entrenador franjiverde. «Si tengo que competir con los que tengo ahora lo voy a afrontar y no me voy a quejar, aunque creo que necesitamos un jugador más, un central. Si no llega no voy a llorar», aseguró.

El técnico reconoció que esperaba disponer de un mayor límite salarial del que finalmente están teniendo, aunque se empeñó en defender tanto la calidad como la cantidad de efectivos de su plantilla. Considera que tiene a 20 jugadores a punto para ser alineados, incluyendo a Claudio Medina, Óscar Gil y Alberto Rubio en sus planes y sólo ve el punto flaco en el puesto de central, para el que no cuenta con Primi pero sí con las variantes de Manuel Sánchez y Juan Cruz. «Confío en la evolución de mis jugadores. Mi trabajo es hacerlos mejores. El presupuesto no fue un tema determinante en mi renovación», dijo.

Respeto al Alcorcón



El análisis del Alcorcón quedó casi para el final de la comparecencia, pero Pacheta fue incisivo a la hora de exponer sus impresiones sobre el conjunto alfarero, que estrenó la campaña con una victoria en el campo del Numancia.

«Es un equipo fuerte, difícil de salir de presión cuando dan un paso al frente. Sandaza y Harper nos van a intentar meter en nuestra área y el campo de Santo Domingo es de los que se hacen pequeños», comenzó. «Tendremos que estar atentos a las segundas jugadas y al balón parado de Sosa, a la velocidad de Dani Romera y a la fuerza que tienen por dentro con Dorca y Boateng», agregó.

Pacheta también dedicó unas palabras al histórico estreno del VAR, herramienta que solicitó durante la campaña pasada para la categoría de plata. «El VAR es un salto hacia delante brutal porque de 20 acciones, en 15 no protesta nadie. Luego hay situaciones que ni con VAR ni sin VAR posiblemente se van a solucionar. Si es gol, dámelo. Si no, no me lo des. Es lo más justo», finalizó.