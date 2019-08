«Vamos a mejorar y tenemos derecho a que confíen en nosotros»

Pacheta entró a la sala de prensa del estadio Martínez Valero para su comparecencia previa al choque frente al Alcorcón con la idea clara de derrochar optimismo tras la mala semana en el entorno franjiverde, consecuencia de la derrota inaugural en el campeonato liguero frente al Fuenlabrada. El técnico burgalés reconoció el mal día de los suyos el sábado pasado, pero está convencido de revertir la situación desde esta misma jornada. También repasó la actualidad de mercado, en la que espera poder contar ya con San Román y Andoni López e incorporar al menos un central a su plantilla.

Reacción del equipo.

«Claro que va a haber reacción. La derrota ha escocido mucho, yo creía que iba a hacerlo menos. El equipo va a ir madurando porque estamos en el mismo proceso de los dos años anteriores, para acabar mejor de como empezamos. Hemos hecho un partido malo y nos vamos a reponer».

Derrota frente al Fuenlabrada.

«Las sensaciones del otro día se fueron haciendo más dolorosas conforme avanzaba el partido. Tenemos un modelo de juego que necesita conducción del balón y el otro día no lo mostramos. No estuvimos duros en los duelos ni en las segundas acciones. El césped fue un condicionante importante. ¿Motivo principal de la derrota? No. Fuimos nosotros. Tenemos que saber reponernos con otras armas».

Polivalencia y planes alternativos.

«¿El Plan B me asegura ganar? Tenemos otros planes, pero no un Plan X. Cuando surge una derrota como la del Fuenlabrada tenemos que estar preocupados. El modelo de juego tarda años en establecerse y eso nosotros lo tenemos. Es un plan que podemos mejorar y por eso yo renuevo aquí. Hemos tenido un día muy malo, pero estoy seguro de que vamos a aprender de ese error.

Mensaje optimista.

«Invito a la gente a que venga a vernos porque vamos a ser muy buenos. Nos hemos ganado el prestigio a creer en que vamos a mejorar y el derecho a que confíen en nosotros».

Altas de San Román y Andoni y fichajes hasta el día 2.

«Creo que voy a poder contar con los dos (San Román y Andoni) para Alcorcón. Si tengo que competir con los jugadores que tengo ahora lo voy a afrontar y no me voy a quejar, aunque creo que necesitamos uno más, un central. Con esta plantilla yo voy para adelante».

Presupuesto de la temporada.

«En las negociaciones de mi renovación hablamos del presupuesto, pero no fue un tema determinante. Yo también pensaba que íbamos a tener un presupuesto mayor, pero no soy nadie para quejarme. Mi trabajo es hacer mejores a los futbolistas».

Plantilla demasiado corta para afrontar el curso.

«No considero tener 18 jugadores. Veo con nivel para jugar a 20 futbolistas. Incluiría a Claudio Medina, a Óscar Gil y a Alberto Rubio. Creo que tengo una plantilla compensada. La temporada pasada tenía a 24 jugadores sanos y, al final, había más gente enfadada por no jugar que contenta por hacerlo».

Alcorcón, el rival.

«El Alcorcón es un equipo fuerte, difícil de salir de presión cuando dan un paso al frente. Sandaza y Harper son fuertes y nos van a intentar meter en nuestra área. Su campo se hace pequeño y tendremos que estar atentos a segundas jugadas, al balón parado de Sosa, a la velocidad de Dani Romera y a la fuerza que tienen por dentro con Dorca y Boateng».

El estreno del VAR.

«El VAR es un salto hacia delante brutal porque de 20 acciones, en 15 no se protesta nada. Luego hay situaciones que ni con VAR ni sin VAR posiblemente se vayan a solucionar».

Primi, actualmente sin dorsal.

«La situación de Primi puede cambiar, pero a día de hoy lo veo difícil. Tenemos otras opciones para el puesto de central, con Manuel Sánchez o Juan Cruz, que ya jugó ahí con nosotros la temporada pasada en línea de tres».