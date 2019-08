Nino: "Es preferible recibir un palo ahora y espabilar que más adelante"

El capitán del Elche Club de Fútbol, Juan Francisco Martínez Modesto "Nino", ha señalado este miércoles, en la puerta de la basílica de Santa María, antes de la tradicional ofrenda a la Virgen de la Asunción, patrona de la ciudad, que "un año más más estamos contentos de estar aquí y de seguir juntos. Vamos a pedirle a la virgen que nos ayude. Le pedimos salud para entrenar bien y, a partir de ahí, ya es cosa nuestra".

En cuanto al tema deportivo, el el pregonero de las pasadas fiestas patronales ha reconocido que "hemos pasado tres días complicados porque a todos nos hubiera gustado empezar bien la temporada y perder frente al Fuenlabrada fue un palo importante, pero más vale recibirlo ahora y espabilar que más adelante. Espero que sirva para saben dónde estamos y para saber que si no estamos bien cualquier equipo nos puede pintar la cara".

El futbolista almeriense no encuentra explicación a los motivos de la derrota en el estreno liguero contra el conjunto madrileño. "No sabemos qué nos ocurrió. No fue nuestro mejor partido y las sensaciones en ningún momento del encuentro fueron buenas. Fue el típico partido de principio de temporada, el Fuenlabrada tiró dos veces a puerta y nos marcó dos goles y nosotros no fuimos capaz de tirar ninguno. Esperemos mejorar y tener mejores sensaciones en los próximos partidos", y no quiere "buscar excusas" con el mal estado del terreno de juego. "No estaba bien. Sabíamos que estaba en malas condiciones y había mucha arena, pero ahora hay que centrarnos ya en los dos próximos difíciles partidos que tenemos a domicilio en Alcorcón y en Zaragoza"

Nino espera que el Elche sea capaz de reaccionar en los dos próximos partidos que tiene a domicilio frente al Alcorcón en Santo Domingo y en La Romareda de Zaragoza. "El Alcorcón será un encuentro complicado, en un campo pequeño y debemos mostrar la misma intesidad que mostró el Fuenlabrada aquí, ser nosotros y hacer las cosas bien. Esperemos hacer un buen encuentro y luego ya pensaremos en el Zaragoza".

Por último, el capitán franjiverde no considera un problema grave contar con solo 18 profesionales en la primera plantilla y asegura que "intentaremos de llegar lo más lejos posible, es el tiempo de dar la oportunidad a gente de la cantera, el club ha decidido que hay que apostar por la cantera, tenemos una plantilla corta, pero hay que apretar y los chavales también tienen que dar un paso adelante".