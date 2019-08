Pacheta recupera a Mfulu y a Claudio Medina para Alcorcón

La plantilla del Elche regresa hoy martes a los entrenamientos después de disfrutar ayer de jornada de descanso. Y lo hará con una doble sesión de trabajo, por la mañana a las nueve y media y por la tarde a partir de las siete. Ambas se llevarán a cabo en el campo anexo, ya que el estadio Martínez Valero tiene el césped muy deteriorado y los encargados de su mantenimiento lo van a tratar de poner en condiciones para el próximo partido en casa, el 8 de septiembre, frente al Lugo.

Pacheta no mantuvo el pasado domingo ninguna charla con sus futbolistas. Hacía muy pocas horas del varapalo frente al Fuenlabrada. Será a partir de hoy cuando se analicen los errores cometidos frente al conjunto madrileño y se comience a preparar el choque contra el Alcorcón, que se disputa este próximo sábado (20 horas) en el estadio de Santo Domingo.

El técnico franjiverde podrá contar con en el franco-congoleño Nuke Mfulu y con el leonés Claudio Medina. Ambos se perdieron el estreno liguero al tener que cumplir un partido de sanción que arrastraban de la temporada pasada cuando militaban en el Red Star de Francia y en el Mirandés, respectivamente.

Tanto Mfulu y como Claudio Medina tienen su ficha legalizada desde la semana pasada para que pudieran cumplir el castigo de la temporada anterior y no ocurriera lo mismo que la temporada pasada con Manuel Sanchez, que no fue dado de alta para el primer partido y luego se perdió el segundo por sanción.

El mediocentro apunta a la titularidad y tiene muchas opciones de formar el doble pivote junto a Ramón Folch, que ha sido una de las opciones que más ha probado el preparador burgalés durante la pretemporada. En ese caso el damnificado respecto al choque frente al Fuenlabrada sería Gonzalo Villar.

El delantero, por su parte, estará en la lista de convocados y, salvo sorpresa, ocupará plaza en el banquillo.

Límite salarial



Por otro lado, el club ilicitano va a trabajar esta semana para intentar dar de alta las fichas del portero Miguel San Ramón y del lateral izquierdo Andoni López. En la entidad franjiverde son optimista, pero no va a nada fácil, ya que el Elche tiene completado el límite salarial y debe presentar más ingresos para que la patronal de clubes aumente las cantidades.

En ese sentido se está trabajando en varios contratos de publicidad y en la venta de palcos vips para argumentar que ha entrado dinero. La semana, igual que la anterior, va a ser dura e intensa, aunque en el Elche confían en legalizar las dos licencias.

Siete equipos de Segunda no pudieron inscribir jugadores



El Elche no fue el único equipo de Segunda División que no pudo inscribir a todos sus jugadores. Hasta siete clubes tuvieron problemas con el límite salarial. El Málaga tiene pendiente de dar de alta de Cifu, Okazaki y Jose Rodríguez. El Oviedo a Yoel Bárcenas, Javi Fernández y Alejandro Arribas. El Albacete tampoco ha inscrito a Eddy Silvestre, Mario Fuster, Fotido, Robert Ergas e Ivan Kekojovic, al que fichó el domingo. El Almería está pendiente de Maras, Rosic y Peybernes, incluso éste último se podría marchar si no se aclaran las cosas. Las Palmas tampoco ha legalizado las licencias de Drolé, Álex Suárez, Kiriam Rodríguez y negocia la cesión de Jonatan Viera. Por su parte, el Alcorcón tiene pendiente a Isi y a Adriá Diéguez. LaLiga se está mostrando muy estricta para que no se repita el caso del Reus.