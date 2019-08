Josan: "Frente al Fuenlabrada nos faltó carácter y personalidad"

El extremo del Elche CF Josan Ferrández ha asegurado este martes que al equipo, en el estreno liguero del pasado frente al Fuenlabrada (0-2) "le faltó el carácter y la personalidad" que tuvo en la segunda vuelta de la temporada y que le llevó a conseguir la permanencia con cinco jornadas de antelación. "No fuimos nosotros y es en lo que hay que hacer hincapié".

El futbolista crevillentino no quiere poner como excusa el mal estado del terreno de juego. "No es una excusa porque para los dos equipos estaba igual, pero sí que es verdad que nosotros tenemos un modelo de juego que si el césped no está en buenas condiciones nos perjudica", ha señalado.

Josan lamenta la derrota, sobre todo por la afición, pero está convencido de que el conjunto ilicitano va a salir adelante. "Nosotros sufrimos, pero la afición también sufre con las derrotas y con una imagen que no nos corresponde. Estamos recuperados de las heridas y vamos a salir a por todas en los dos próximos partidos (Alcorcón y Zaragoza) que tenemos a domicilio. Estamos tranquilos y le pedimos a nuestros aficionados que confíen porque este equipo ya demostró la temporada pasada que es capaz de levantarse de situaciones complicadas".

El extremo franjiverde no considera que el Fuenlabrada estuviera mejor físicamente, pero admite que "parecía que ellos tenían una marcha más que nosotros".

Pacheta está intentando corregir los errores y Josan señala que en el vestuario "somos conscientes de que no estuvimos bien. Mostramos una imagen que no podemos dar. No fuimos nosotros y, a partir de ahí sabemos lo que tenemos que cambiar. Fue una derrota dura y esperaramos que no nos afecte porque este equipo ya se ha levandado en otras situaciones difíciles", insiste.

El jugador de Crevillent le ganó el puesto de extremo izquierdo en la primera jornada a Fidel. "Tanto Fidel como yo intentamos entrenar al 100% y tratamos a aportar los máximo al equipo. Luego es el entrenador quien decide. ¿Las diferencias entre ambos). Una de las virtudes de Fidel es que tiene un golpeo de balón espectacular"

Josan Ferrández ha señalado que el tiempo será el que diga si hay mejor plantilla o no que la temporada pasada. "Al final te lo dice los resultados y como quedes en la clasificación. La campaña anterior también se nos hacía la misma pregunta y en Navidad dije que se había mejorado claramente el equipo y se demostró acabando muy bien la temporada".

Por último, el extremo consiera que hay una plantilla corta no descarta la llegada de nuevos fichajes antes del 2 de septiembre. "Según han comentado tanto el entrenador como el director deportivo, todavía quedan por venir nuevos compañeros. Con 18 jugadores es una plantilla corta porque a lo largo de la temporada hay lesiones y sanciones. De todas formas, es una decisión de la gente que se encarga de esas cosas".