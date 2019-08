21 días para recuperar el maltrecho césped

Los trabajos se van a intensificar para intentar mejorar el terreno de juego.

El pésimo estado del terreno de juego del Martínez Valero fue la otra noticia negativa del encuentro del pasado sábado contra el Fuenlabrada. El césped no estaba apto para un partido de competición, lo que provocó el enfado de Pacheta y de los jugadores, que vieron como dificultó el juego del conjunto ilicitano.

El Elche no lo había pisado en toda la pretemporada con el único objetivo de que estuviera bien para el arranque liguero. Pero no fue así. La hierba estaba blanda, en muchas zonas del campo no había crecido lo suficiente y conforme fue avanzando el choque cada vez estaba peor, con el consiguiente perjuicio para el conjunto que iba por detrás en el marcado y que debía construir el juego.

Tras la negativa a la solicitud del Elche de disputar el primer encuentro de Liga a domicilio, ahora hay 21 días por delante para recuperar el terreno de juego y que esté en muchas mejores condiciones para el próximo encuentro en el Martínez Valero que será el domingo 8 de septiembre (18 horas) frente al Lugo.

Antes, el equipo de Pacheta disputará dos partidos consecutivos a domicilio en Alcorcón, este próximo sábado (20 horas); y en Zaragoza, el viernes 30 de agosto (22 horas).

La empresa ServiCésped, que es la encargada del mantenimiento de los campos, va a intensificar a partir de esta semana los trabajos y está convencida que para el primero domingo de septiembre ya estará en buenas condiciones.

Mucho calor y retraso en las obras

Los principales motivos para que el terreno de juego del Martínez Valero no haya llegado bien el comienzo de Liga es el intenso calor de julio y principios de agosto que ha retrasado el crecimiento de la hierba. Además, las obras también sufrieron un ligero retraso después del concierto de Alejandro Sanz del pasado 21 junio.

Primero hubo que retirar todo el numeroso material de la actuación musical. Posteriormente se procedió a levantar el campo y eliminar la tierra del vaso del terreno de juego. Y a continuación se produjo la resiembra.

Los plazos no se han cumplido como se esperaban y el principal perjudicado ha sido el equipo que no ha podido entrenar, ni disputar el trofeo Festa d'Elx y lo que es peor el campo ha llegado en muy malas condiciones al primer partido.