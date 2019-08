Pacheta: «No hubo condiciones para hacer nuestro juego habitual»

«Llevamos año y medio jugando a lo mismo y no lo pudimos realizar».

Pacheta sorprendió al final del encuentro y, a pesar que dejó claro que asumía su culpa, centro el foco de las excusas en las malas condiciones del terreno de juego. «Estamos muy dolidos. Desde que estoy aquí, llevamos año y medio jugando a lo mismo y hoy -por ayer- no hemos podido jugar a eso. No podíamos realizar las transiciones, ni las basculaciones con balón que siempre hacemos. No voy a eludir responsabilidades, pero no podríamos hacer nuestro juego», señaló a la vez que insistió en que «podríamos haber hecho otro tipo de juego traicionando nuestra idea, pero entrenamos unas cosas que no podimos realizar. No se puede jugar así».

Cuando se le pregunto, como evidentemente era claro, si se refería al césped, afirmó que «es evidente. Nuestros jugadores de calidad no podían hacer buenos controles. No se cumplían las condiciones para nuestro juego. Podríamos haber jugado en largo, pero nos habríamos traicionado a nosotros mismos. De todas formas hay que analizar el partido y ver qué hemos hecho bien y mal».

El preparador franjiverde admitió que «también debemos analizarlo» porque habían perdido los duelos individuales. «No eludo responsabilidades y es una derrota dolorosa y más para los 9.000 aficionados que han venido. Me duele mucho. Tenemos una sintonía con el Martínez Valero que debemos cuidar. Y no fuimos capaces de interpretar el partido. intentaremos que si vuelve a suceder esta situación, tenerla prevista. Pero cuando juegas a una cosa, debes insistir. Hemos perdido contra un rival que acaba de ascender, que tiene ilusión y que ha jugado muy bien. No queda otra que felicitarle».

Pacheta confía en que el mazazo no tenga daños colaterales y recordó que la temporada pasada ya recibieron uno parecido. «No tengo ninguna diferencia con el día del Reus del año anterior. Esta situación ya la vivimos y podemos recuperarnos, pero siempre a través de la normalidad y del análisis exhaustivo y racional del partido. La derrota escocerá mucho hoy, mañana y pasado... Debe escocer para crecer a través de las derrotas porque, a veces, enseñan mucho. Ha sido una batalla perdida, pero esto es muy largo.

El entrenador descarta que en la plantilla falte un futbolista de corte creativo. «No lo hemos echado en falta durante la pretemporada. Jugamos bien en muchos momentos en buenos campos, como Alcoy o Almería. No nos dio la sensación de que nos hacia falta ese jugador. Tenemos a Nuke Mfulu y a Gonzalo Villar, que tiene muchísima calidad. A Iván Sánchez, a Josan, a Fidel... también se les han visto mucho menos. No pudimos controlar los balones con claridad. Todos esos detalles nos hicieron no tener la continuidad y nos hicimos más pequeños. No eludiré la responsabilidad, pero hablo de las realidades. Si vuelve a suceder (mal estado del césped), habrá que buscar soluciones y sacrificar algunas cosas.

En cuanto a la ausencia de Yacine en el once inicial comentó que «fue para seguir con lo que somos. Tenemos a los jugadores para llevar el balón de un lado a otro. En este año y medio, las decisiones llevan unos motivos. Pusimos Pere Milla para buscar los espacio. Intentaremos aprender», concluyó.