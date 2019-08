Juan Cruz: "Tenemos que levantarnos y ser fuertes"

Once inicial que presente el Elche frente al Fuenlabrada con Juan Cruz arriba a la derecha

El lateral izquierdo del Elche Club de Fútbol Juan Cruz admite que el Fuenlabrada "estuvo mejor" en el primero encuentro de Liga que los ilicitanos perdieron (0-2) frente al Fuenlabrada. "Nosotros no fuimos lo que somos habitualmente y nos costó. Demostramos que luchamos y peleamos en el campo, pero no fuimos nosotros. Solo queda felicitar al Fuenlabrada y seguir trabajando y pensar en el siguiente encuentro, pero con trabajo y esfuerzo tenemos que cambiar las cosas"

El futbolista madrileño intenta mandar un mensaje de optimismo "esto acaba de empezar y estamos mejorando cada día. Entrenamos para ello", y, aunque no centrando la culpa, también recuerda que "el terreno de juego no estaba en las mejores condiciones y nos perjudicó un poco, pero no es excusa".

Juan Cruz no le quita ningún mérito al Fuenlabrada y reconoce que "fueron superiores". El defensa franjiverde asegura que que "nosotros podemos ser mucho mejores. Lo hemos demostrado y debemos trabajar para volver a ser lo que éramos.

El jugador madrileño descarta que el problema sea la condición física. "Nosotros estamos físicamente bien. Esto acaba de empezar y esto es muy largo. Se puede y debemos mejorar. Hay que levantarse y ser fuertes. Todos queríamos empezar con buen pie, pero siempre no se puede ganar. Debemos levantarnos y que se note que somos el Elche".