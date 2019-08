"El Fuenlabrada interpretó mejor cómo debía jugarse el partido"

El mediapunta del Elche Club de Fútbol Pere Milla, que es uno de los fichajes importantes de la presente temporada, reconoció tras la derrota (0-2) frente al Fuenlabrada, en la jornada inaugural de Liga, que había sido un estreno decepcionantes. "Es una pena, pero es la realidad. No mostramos lo que somos nosotros y ahora no queda otra que corregir los errores y pensar en el próximo encuentro frente al Alcorcón.

El futbolista franjiverde admitió que el terreno de juego del Martínez Valero no estaba en las mejores condiciones, pero, al mismo tiempo, señala que "no es excusa". "Había condicionantes que no sé si arriba se podían ver, pero no es excusa. Ellos interpretaron mejor cómo debía jugarse el encuentro. Puede ser que ellos nos ganaran las batallas individuales, pero lo que sí que fueron mejores fue en las áreas, que es lo importante".

Volviendo al césped, Pere Milla lamenta que "el campo no ayuda a plasmar lo que habíamos trabajado durante la pretemporada. Ellos llegaron dos o tres veces y marcaron. Eso es lo que importa", insiste.

Además, de la derrota, lo que más dolió a la plantilla ilicitana fueron los pitos de la afición por la imagen mostrada por el equipo. "El público siempre tiene la razón. Nadie esperábamos llegar con el 0-2 al descanso por cómo estaba siendo el partido y te vas con cara de tonto. Pero esto el fútbol y ahora hay que seguir trabajando y entrenando para ir creciendo".