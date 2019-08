Pacheta: «Tenemos un equipo un poco mejor que el año pasado»

A pesar de ello, su mensaje es muy optimista.

Pacheta tiene un doble sentimiento ante el debut en la Liga. Por una parte, como no podía ser de otra manera, el entrenador del Elche derrocha ilusión y optimismo ante la nueva temporada; pero, por otro, tiene la espina clavada de no haber podido configurar la plantilla que le hubiera gustado debido a las cortapisas de LaLiga con el límite salarial.

«Ilusión es poco. Es una frase que me dijeron el otro día y que quiero hacer mía», comentó el técnico quien asegura que llegan al comienzo liguero «con muchas cosas favorables y con una plantilla más competitiva». Y recalcó que «este año nos va a costar menos porque tenemos adquiridos más automatismos y hay más piernas. Contamos con un equipo parecido, pero un poco mejor».

Sin embargo, ante los problemas para inscribir a los fichajes, el preparador franjiverde indicó que «intento preocuparme del problema cuando es real. Me preocupa entrenar bien, el campo, los horarios... no puedo derivar mi energía hacía otras cosas que no puedo controlar. El único mensaje que puedo mandar es el de ganar al Fuenlabrada».

El entrenador del Elche sí que reconoce su preocupación porque se haya hablado más de temas extradeportivos y no exclusivamente del primer partido de Liga. «Suele ser habitual en estas fechas. El plazo de fichajes debería acabar al mismo tiempo que comienza la Liga porque puede darse el caso que un jugador que está en tu equipo juegue dos partidos y al siguiente puede ser el rival. Me preocupa no haber hablado del Fuenlabrada, pero para eso estamos nosotros para poner el foco en el encuentro».

Pacheta tiene claro que comenzar bien es muy importante. «Cuando empiezas ganando, parece que tu pretemporada ha sido acojonante y cuando lo pierdes que hay sido mala. El año pasado nos costó siete partidos ganar y este año tenemos la ventaja de que ya sabemos ganar. Los futbolistas están convencidos de lo que hacen. Cuando ganas el primer partido se suaviza lo que viene después».

Respecto al conjunto madrileño comenta que «es un equipo duro, que juega bien con un modelo claro y es el reflejo nuestro del año pasado. Ha mantenido el bloque del ascenso y tiene un conjunto con un buen portero como Biel Ribas, suele buscar mucho sus dos delanteros, tiene una sala de máquinas intensa, luego a Josefrán en banda izquierda que es muy vertical y en la derecha a Hugo Fraile o a Iván Salvador. Si no estamos concentrados nos pueden hacer daño».