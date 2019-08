Nino, Gonzalo Villar y Josan, titulares; Fidel, Yacine y Manuel Sánchez; suplentes

Ya se conoce el primer once inicial del Elche Club de Fútbol para el estreno liguero que tendrá lugar a partir de las ocho de la tarde, en el estadio Martínez Valero, frente al recién ascendido Fuenlabrada. Pacheta ha sorprendido y ha incluido a Nino, Gonzalo Villar y Josan Ferrández en el once incial, mientras que Fidel, Yacine Qasmi y Manuel Sánchez se quedan en el banquillo junto a los canteranos Luis Castillo, portero suplente, César Moreno, Óscar Gil y Nacho Ramón.

De los seis fichajes que ha realizado el club ilicitano para esta temporada, el guardameta Miguel San Román y el lateral izquierdo Andoni López no han sido inscritos todavía en LaLiga por los problemas con el límite salarial, mientras que Nuke Mfulu tiene que cumplir partido de sanción que tiene de la temporada pasada cuando militaba en el Red Star de Francia. Ramón Folch y Pere Milla sí que están en el once inicial. Claudio Medina también es baja y al igual que Mfulu arrastra un encuentro de sanción de la campaña pasada cuando jugó cedido en el Mirandés. Primi no cuenta para Pacheta y ni siquiera tiene dorsal.

El once inicial que presenta el Elche está formado por Edgar Badía en la portería, Tekio, Gonzalo Verdú, Dani Calvo y Juan Cruz ocupan la línea defensiva. Ramón Folch y Gonzalo Villar serán el doble pivote, Iván Sánchez actuará por la derecha, Josan por la izquierda, Pere Milla hará de engache en la mediapunta y Nino será la referencia ofensiva. En el banquillo para posible sustituciones están Luis Castillo, Óscar Gil, Manuel Sánchez, César Moreno, Nacho Ramón, Yacine Qasmi y Fidel Chaves.