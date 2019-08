Preocupación por el estado del césped del Martínez Valero

La plantilla del Elche Club de Fútbol ha pisado este viernes, por primera vez, el nuevo césped del estadio Martínez Valero, que se ha sido cambiado este verano después del concierto de Alejandro Sanz. Los futbolistas franjiverde han llevado a cabo la segunda parte del entrenamiento en el interior del estadio a puerta cerrada y mañana sábado por la mañana realizará una última sesión de trabajo, también a puerta cerrada.

El terreno de juego ha mejorado bastante en los últimos días, pero aún no está en las condiciones optimas, aunque parece que está preparado para afrontar el primer partido de Liga de mañana sábado (20 horas) contra el Fuenlabrada. Pacheta no se ha querido pronunciar mucho sobre el tema y ha comentado que "el campo está en condiciones y espero que mañana esté mejor, aunque no está al 100%. Espero que mañana esté en condiciones de jugar". Unas frases en condicional que dejan bien a las claras la preocupación.