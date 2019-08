Pacheta: "Llegamos al inicio de Liga con una plantilla más competitiva"

El entrenador del Elche Club de Fútbol, José Rojo Martín "Pacheta" ha querido mandar este viernes un mensaje de optimismo a todo el entorno franjiverde de cara al inicio de Liga de este sábado (20 horas) frente al Fuenlabrada. "Ilusión es poco", es una frase que me dijeron el otro día y que quiero hacer mía. El técnico asegura que llegan al comienzo liguero "con muchas cosas favorable y con una plantilla más competitiva". "Este año nos va a costar menos porque tenemos adquiridos más automatismos y hay má piernas. Contamos con un equipo parecido, pero un poco mejor".

El preparador burgalés no sabrá con total seguridad hasta mañana sábado con los jugadores con los que podrá contar. "Me han asegurado que estarán todos. Cuento con 18-19 futbolistas y con la ayuda de los jóvenes", y en relación a los problemas con el límite salarial ha indicado que "intento preocuparme del problema cuando es real. Me preocupa entrenar bien, el campo los horarios, no puedo derivar mi energía hacía otras cosas que no puedo controlar. El único mensaje es el de ganar al Fuenlabrada".

Una de las cosas que sí están preocupado al técnico es que se haya hablado más de temas extradeportivos y no exclusivamente del primer partido de Liga. "Suele ser habitual en estas fechas. El plazo de fichajes debería acabar al mismo tiempo que comienza la Liga porque puede darse el caso que un jugador que está en tu equipo juegue dos partidos y al siguiente puede ser el rival. Me preocupa no haber hablado del Fuenlabrada, pero para eso estamos nosotros para poner el foco en el encuentro".

Pacheta tiene claro que comenzar bien es muy importante. "Cuando ganas el primer partido parece que tu pretemporada ha sido acojonante y cuando lo pierdes que hay sido mala. El año pasado nos costó siete partidos ganar y este año tenemos la ventaja de que ya sabemos ganar. Los futbolistas están convencidos de lo que hacen y cuando ganas el primer encuentro se suaviza lo que viene después". Respecto al conjunto madrileño ha comentado que "es un equipo duro, que juega bien con un modelo claro y es el reflejo nuestro del año pasado. Ha mantenido el bloque del ascenso y tiene un buen conjunto con un buen portero como Biel Ribas, suele buscar mucho sus dos delanteros, tiene una sala de máquinas intensa, luego a Josefrán en banda izquierda que es muy vertical y en la derecha a Hugo Fraile o a Iván Slavador. Si no estamos concentrados nos pueden hacer daño. Tenemos la ventaja de que nosotros conocemos la categoría y si estamos intensos vamos a ganar".

El entrenador del Elche no resigna y aún tiene ilusión de completar la plantilla con un central, un lateral derecho y un delantero. "Como soy optimista y aún quedan 20 días para que acabe el plazo, creo que el club va a hacer ese esfuerzo. No hace falta un central, en el lateral derecho estoy muy contento con Óscar Gil, pero estamos abiertos al mercado y en los últimos días suelen salir opciones que serían inimaginables a principio verano", y sobre las posibles salidas con Primi y Claudio Medina como posibilidades han indicado que "los jugadores saben los que pienso y es mi trabajo. A Primi le comentamos su situación y a los jugadores les decimos que van a tener muy pocas opciones de jugar o ninguna. Claudio Medina, de momento, es a todos los efectos jugador del primer equipo".

El entrenador franjiverde mantiene el mensaje de ir partido a partido y no perder el tiempo hablando de ascenso y cosas parecidas. "El mensaje sigue siendo el mismo: ganar al Fuenlabrada. Luego en diciembre veremos la competición donde nos ha puesto. La ilusión no se le puede quitar a nadie y yo estoy ilusionado pero debemos hablar de objetivos alcanzable y tangibles y no meternos en una vorágine que nos bloquee. Si se baja la persiana nos podemos angustiar. Por eso solo pensamos en el Fuenlabrada".