Juan Manuel Asensi: «Perder una final con un equipo humilde siempre duele más»

Juan Manuel Asensi (Alicante, 23 de septiembe de 1969), exjugador del Elche, FC Barcelona y de la selección española, afirmó a Efe que la final de la Copa que disputó el equipo ilicitano ante el Athletic Club, de la que se cumplen 50 años mañana, duele más que otras al ser con un equipo de su tierra con menos oportunidades de participar en tantas como otros clubes. «Sabes que es una oportunidad histórica porque eres humilde. La derrota duele más porque es más difícil desquitarte el año próximo o el otro. De hecho, el Elche nunca más ha vuelto a disputar una final», recordó el exinternacional.

«Cuando pierdes con un grande es más fácil sacarte la espina. Además, era el equipo de mi tierra», recordó Asensi, quien posteriormente ganaría dos veces el torneo, aunque como jugador del FC Barcelona. El centrocampista alicantino fue uno de los protagonistas de aquella final, disputada un 15 de junio de 1969, en el estadio Santiago Bernabéu que concluyó con victoria 1-0 del equipo vasco, en lo que ha sido el momento cumbre de la historia del Elche. «Fue algo memorable para el club y la ciudad. Se desplazó a Madrid todo el mundo para apoyarnos», recuerda Asensi, quien apenas tenía 19 años cuando se disputó este encuentro.

«Hicimos un gran partido, pero al final nos fallaron las fuerzas. Jugamos el desempate de la semifinal ante la Real, a la que ganamos (2-0), solo cinco días antes», recordó Asensi, quien afirma que, pese a la multitud de encuentros que ha disputado, «esa final no se olvida».

«Fue un partido precioso, porque nosotros jugábamos muy bien al fútbol de la mano de Máspoli y el Athletic era un equipazo y el Rey de Copas. Era David contra Goliat, pero tuvimos nuestra opciones», rememoró el exjugador, de 68 años. Asensi reconoció que perder aquella final fue una «decepción», aunque no fue «traumático» para la entidad, sobre todo por el enorme cariño de los aficionados antes y después de aquel partido. «Puede ser que pecáramos de inexperiencia, porque era nuestra primera final. Aún me acuerdo de la ocasión que tuve para marcar el empate ante Iribar, pero no llegué por poco».