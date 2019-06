«Siempre he sentido el cariño de Elche y ahora mucho más»

El goleador es recibido en el Ayuntamiento por el alcalde.

A pesar de su dilatada experiencia, al capitán del Elche, Nino, se le vio un tanto nervioso y, a su vez, emocionado. Los actos sociales no le gustan mucho, se desenvuelve mejor en el césped y con el balón. El goleador franjiverde fue recibido ayer por el alcalde, Carlos González, y por la presidenta de la Real Orden de la Dama de Elche, Mari Carmen Pérez Cascales, en el Ayuntamiento de Elche, para anunciar su nombramiento como «Caballero de Honor 2019».

El futbolista almeriense aseguró que «es un honor recibir esta distinción», y destacó que «he tenido premios deportivos, pero estos reconocimientos personales me hacen sentir más a la ciudad de Elche, que desde el primer momento me acogió de una manera excepcional. Con este tipo de nombramientos solo puedo tener palabras de agradecimiento hacia la ciudad, hacia los ilicitanos, hacia el Elche Club de Fútbol y hacia el Ayuntamiento. Jamás me esperaba que pudiera llegar a esto y estoy encantado».

Nino recibirá el galardón el próximo 4 de agosto y tres días después se subirá al balcón del Ayuntamiento para pronunciar el pregón que abrirá las fiestas patronales de la ciudad. «He estado dos veces en el balcón por los dos ascensos con el Elche a Segunda y espero estar a la altura del momento porque será especial. Todavía no he pensado lo que voy a decir, pero todo se andará. Ahora estoy intentando desconectar y disfrutar las vacaciones», comentó.

El mítico jugador también admitió que todos estos reconocimientos y nombramientos le hacen emocionarse porque también significan mucho para su familia, especialmente para su esposa y sus dos hijos. «Mi mujer es ilicitana, mi hija también, mi hijo, aunque nació en València porque estaba en el Levante, prácticamente también. Yo también me siento ilicitano y todo este tipo de actos me hacen sentir todavía más la ciudad. Desde siempre he notado el cariño de la gente allá por donde paso y, ahora, con esto, todavía más».

Por si fuera poco, el jueves inaugurará el pabellón deportivo de su localidad natal de Vera (Almería). «Será otro acto más muy importante y muy bonito porque son cosas que se quedarán de por vida. Este tipo de acontecimientos me emocionan porque puedes ser futbolista, hacerlo mejor o peor, pero, al final, siempre he intentado ser buena persona y tratar de ayudar a los demás y con este tipo de reconocimientos, tanto en el Elche como en Vera, me dejan de por vida marcado», aseguró.

Nino no quiso hablar mucho de los temas deportivos, aunque señaló que de cara a la próxima campaña espera un Elche «competitivo, que defienda sus colores por encima de cualquier cosa y que salga a ganar todos los partidos. A partir de ahí veremos hasta dónde podemos llegar».

Sobre si será posible superar la undécima posición de esta temporada comentó que «siempre hay que ser ambicioso y querer mejorar. Ahora tenemos a la secretaría técnica trabajando para mejorar el equipo y habrá que confiar en ellos», concluyó.