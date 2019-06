Nino: "Los reconocimientos personales me hacen sentir todavía más grande a Elche"

El capitán del Elche Club de Fútbol Juan Francisco Martínez Modesto "Nino" ha sido recibido este martes en el Ayuntamiento por el alcalde, Carlos González, y por la presidenta de la Real Orden de la Dama de Elche, Mari Carmen Pérez Cascales, para anunciar su nombramiento como "Caballero de Honor 2019". El futbolista franjiverde ha estado acompañado por los consejeros del club ilicitano Pascual Moxica y Joaquín Buitrago

Pérez Cascales ha recordado que "Nino lleva en Elche desde los 17 años, está casado con una ilicitana, tiene un hijo y una hija. Su hija es también ilicitana y su hijo nació en Valencia porque entonces estaba jugando en el Levante, pero también se siente ilicitano". La presidenta de la Real Orden de la Dama ha destacado que "su nombramiento, aparte de sus condiciones deportivas, es también por sus condiciones humanas y personales. Su vinculación con la ciudad es de sobra conocida y, aunque es de Vera, se siente ilicitano y lleva los colores del Elche Club de Fútbol con honor". Mari Carmen Pérez Cascales agradeció a Nino que aceptase la distinción y le pidió entre bromas que ya que es el jugador que más veces ha vestido en la historia la camiseta franjiverde, que la próxima temporada se convierta en el máximo goleador histórico del Elche. El delantero está a nueve goles de Pierita.

Nino ha asegurado que "es un honor tener esta distinción", y ha recordado que "he tenido premios deportivos, pero estos reconocimientos personales me hacen sentir más grande a Elche, que desde el primer momento me acogió de una manera excepcional. Con este tipo de nombramientos solo puede tener palabras de agradecimiento hacia la ciudad, hacia los ilicitanos, hacia el Elche C F y hacia el Ayuntamiento . Jamás me esperaba que pudiera llegar y estoy encantado con este nombramiento".

Sobre su próxima elección como pregonero de las fiestas 2019, el futbolista no ha querido adelantar acontecimientos. "El alcalde lo nombrará en su momento y será otro motivo de satisfacción. He estado dos veces en el balcón por los dos ascensos con el Elche y espero estar altura del momento porque será especial. De momento todavía no he pensado lo que que voy a decir, pero todo se andará. Ahora estoy intentando desconectar del fútbol y intentar llevar los mejor posible las vacaciones".

El jugador también ha admitido que todos estos reconocimientos le hacen emocionarse porque también significan mucho para su familia, especialmente para su mujer y sus dos hijos. "Mi mujer es ilicitana, mi hija también, mi hijo, prácticamente, también. Yo también me siento ilicitano igualmente y todo este tipo de actos te hacen sentir todavía más la ciudad. Desde siempre he notado el cariño de la gente allá por donde pasada y, ahora, con esto, todavía más".

El goleador franjiverde también se ha referido a la inauguración del pabellón deportivo de su localidad natal de Vera (Almería) al que le pondrá su nombre el próximo jueves: "El jueves estaré por allí. Otro acto más muy importante y muy bonito porque son cosas que se quedarán de por vida. Este tipo de actos te emocionan porque puedes ser futbolista, hacerlo mejor o peor, pero, al final, siempre he intentado ser buena persona y tratar de ayudar a los demás y con este tipo de reconocimientos, tanto en el Elche como en Vera, me dejan de por vida marcado".

Nino no ha querido hablar mucho de los temas deportivos, aunque ha señalado que "ha sido una buena temporada. Hemos conseguido los objetivos, tanto colectivos como personales. Estamos contentos y ahora toca descansar. De cara a la próxima campaña ha indicado que "ahora vamos a descansar y desconectar y luego ya conectaremos de nuevo. Esperamos un Elche competitivo, que defienda sus colores por encima de cualquier cosa y que salga a ganar todos los partidos. A partir de ahí veremos hasta dónde podemos llegar".

Cuando le han preguntado sobre si será posible superar la undécima posición de sta temporada ha contestado que "siempre hay que ser ambicioso y querer mejorar en todos los sentidos. Ahora tenemos secretaría técnica trabajando para mejorar el equipo y habrá que confiar en ellos". Nino no se marca como objetivo superar el récord de Pierita. "Mi ambición es seguir trabajando y continuar ayudando al Elche a crecer y a nivel personal seguir jugando y metiendo goles". Otra de las cuestiones que se le han planteado es de si después de ver jugar a César Caneda con 41 años con el Logroñes frente al Hércules se plantea llegar a esa edad jugando. "Vamos a ir poquito a poco porque cada día cuesta más y la exigencia es bestial. Por eso hay que ir poco a poco y disfrutarlo".

Por su parte, el alcalde, Carlos González, ha felicitado a la Real Orden de la Dama de Elche "por haber tenido el acierto y la inteligencia de designar a Nino como Caballero de Honor. Es importante para la ciudad y para la institución porque ganamos un aliado en nuestra trabajo para conseguir que la Dama vuelva a la ciudad". A la vez, ha querido felicitar a Nino "por su nombramiento y por su trabajo y dedicación por su pasión por el fútbol y por el Elche. No solo es un excelente jugador, sino que ha sabido con su esfuerzo, su sacrificio, su tesón y entrega absoluta ha sabido ganarse el cariño de la afición. Ya es historia del Elche CF y de la ciudad por una trayectoria deportiva inagualable", ha comentado.

Por último, González ha indicado que el nombramiento de Nino como pregonero de las fiestas de 2019 "será una de las primeras decisiones del nuevo equipo de gobierno". "Para mí será un honor poder cumplir con la palabra comprometida con la afición y el propio Nino. El año pasado me vi en una tesitura compleja porque cuando se produjo el ascenso del Elche CF la afición pedía a gritos su nombramiento como pregonero, pero ya tenía el compromiso con la periodista ilicitana Mónica Carrillo. En ese momento pensé que, si tenía posibilidad de seguir siendo al alcalde, nombraría a Nino como pregonero para este año".