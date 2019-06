Las despedidas deseadas

El veterano portero y el lateral quieren seguir jugando y el argentino comienza una nueva etapa como primer entrenador.

El encuentro frente al Deportivo de La Coruña fue una noche de despedidas en el estadio Martínez Valero y el choque salió a pedir de boca para los protagonistas del adiós a la franja verde.

José Juan recibió el reconocimiento de la grada, Acciari se despidió dirigiendo al equipo desde el banquillo por la sanción de Pacheta y Manu Rodríguez volvió a ser titular después de cinco meses y completó un buen encuentro.

Fue el epílogo de tres protagonistas que quedarán para la historia del club ilicitano. El guardameta gallego ha tenido una temporada aciaga, pero todavía queda en la retina sus grandes actuaciones en las eliminatorias del «play-off» de la temporada pasada que le convirtieron en uno de los principales héroes del ascenso.

El segundo entrenador ya tenía el cariño de la afición desde su época de futbolista y la campaña anterior también contribuyó al regreso a la categoría de plata. Mientras que el lateral gallego llegó en enero del pasado año y tuvo una aportación importante a la hora de devolver al Elche a Segunda División.

José Juan va camino de los 40 años y dejará el club ilicitano para «buscarme otras metas». El veterano guardameta no piensa en la retirada. «Espero seguir jugando porque todavía tengo cuerdecilla para rato». El portero asegura que nunca olvidará las dos temporadas en las que ha estado en la entidad franjiverde. «La gente se ha portado de forma excepcional conmigo y tengo que dar las gracias por el apoyo en estos años».

El meta ha tenido un comportamiento ejemplar y muy profesional. La campaña pasada fue titular indiscutible y en la actual no ha tenido mucha suerte y ha sido relegado a la suplencia. A pesar de ello, nunca ha tenido una palabra más alta que otra. «Esperaba jugar más esta temporada, pero hay que respetar las decisiones del entrenador». José Juan se lleva el ascenso de la temporada pasada como su «mejor momento» en el Elche. «Parecía que a mitad de temporada íbamos a vaivenes e iba a ser difícil, pero, al final, conseguimos el objetivo. El Elche está donde como mínimo se merece y espero que en breve pueda aspirar a ascender a Primera División».

Por su parte, José Luis ha decidido emprender una nueva etapa después de sus experiencias en los filiales del Murcia y del conjunto ilicitano y estar como segundo de Vicente Mir, Josico y Pacheta. El argentino llevará siempre a la entidad franjiverde en su corazón.

Busca otros caminos



«Quiero abrirme camino como entrenador y agradezco a Pacheta todo lo que me ha enseñado. Si en el futuro me van bien las cosas, gran parte de culpa la tendrá él porque trabajar a su lado ha sido un máster de aprendizaje». Acciari agradece al Elche la oportunidad que le ha dado después de su retirada como jugador y considera que «es el momento de buscar otro camino».

Manu Rodríguez termina contrato y, aunque lo intuía, sabe, oficialmente, desde la semana pasada que no iba a continuar en el Elche. «Son cosas normales en el fútbol, no estaba jugando y en diciembre ya lo veía complicado. Siempre mantienes una esperanza, pero llevo mucho tiempo en el fútbol y sabes la realidad. Ahora se cierra una puerta, pero se abrirá otra».

El lateral gallego, que cumplirá 35 años el próximo 22 de junio, asegura que «tengo ganas de seguir compitiendo. El día que no tenga ilusión lo dejaré, pero mientras quiero continuar y vamos a ver qué nos depara el futuro».

Un año bueno y otro malo



Manu diferencia las dos temporadas que ha estado en el conjunto ilicitano. «La primera fue buena porque llegué para intentar el ascenso a Segunda División que es, como mínimo, donde el Elche merece estar, y participé en lograr el objetivo. En esta segunda campaña, empecé bien, pero ha acabado siendo mala porque no he jugador. Son las cosas del fútbol. Unos años tienes suerte y otros te cuesta más. Pero me voy muy contento de haber estado en un club como el Elche y la vida continúa».

El veterano futbolista no considera que haya habido momentos malos en su etapa como franjiverde. «Cuando no juegas, lo pasas mal, pero por lo demás, conseguimos un ascenso y salvamos al equipo. Este equipo crecerá e irá hacia arriba».