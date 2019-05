"Saldremos heridos ante el Depor para que la afición se sienta orgullosa en este cierre del curso"

El entrenador del Elche, José Rojo Pacheta, está convencido de que su equipo recuperará el tono de juego e intensidad para cerrar la Liga este domingo (20.00) en el Martínez Valero en la penúltima jornada de Liga ante un Deportivo de La Coruña que necesita la victoria para aspirar a la promoción de ascenso.

Después de las dos remontadas sufridas en Tarragona (0-3) y Almería (5-3), en las que el Elche se adelantó claramente en el marcador, Pacheta está convencido de que sus jugadores corregirán "los errores individuales" para despedirse con la cabeza alta de la afición franjiverde.

"Seremos el mismo equipo que lleva 15 meses compitiendo conmigo", ha destacado este viernes el técnico burgalés. "En casa lo estamos haciendo muy bien y fuera somos menos contundentes, pero estamos muy identificados con nuestro público y nuestro campo y eso no se puede romper; no podemos dejar que se rompa".

Pacheta ha querido ser comprensivo con el exceso de relajación de algunos de sus futbolistas cuando el equipo ya tiene conseguido el objetivo de la permanencia, aunque no quiere nuevos despites. "Te aflojas, es humano, peo hay que ser matador, porque sin no lo eres, te matan a ti y nos toca llorar esta semana. No lloremos; no perdamos nosotros, que nos lo quiten".

Para echar el telón a la Liga en el Martínez Valero, el Elche recibirá "a la mejor plantilla" de Segunda División, según el preparador franjiverde. "Seguro que en el Depor están preocupados porque saben que se enfrentan a un rival que no baja los brazos y que da la cara siempre".

Y para motivar a los suyos, recuerda el 4-0 que les endosó el conjunto gallego en la primera vuelta: "Tenemos que salir heridos y ganar para despedirnos de nuestra afición, de modo que se sienta orgullosa de nuestro partido. Hemos de correr por todos y mantener el compromiso y el empuje que nos está haciendo muy grandes en este club".

Pacheta confía en recuperar este domingo (20.00) la mejor versión de su equipo ante el Deportivo. Antonio Amorós

Con las bajas por sanción de Juan Cruz y por diferentes molestias físicas de poca importancia de Yacine y Gonzalo Villar, Pacheta confirma que Manu será titular en el lateral izquierdo y José Juan en la portería. Ambos jugarán su último partido en el Martínez Valero porque no continuarán la próxima temporada tras ser piezas importantes en el ascenso de la pasada campaña.

El técnico se ha quejado amargamente de la sanción de dos partidos que le ha impuesto el Comité de Competición por su expulsión en la anterior jornada en Tarragona. "Me duele porque no levanto los brazos, como se demuestra en las imágenes y en contra de los reflejado en el acta", ha destacado Pacheta.

"Pero es mucho más grave aún que por protesta se me sancione con el siete por ciento de la Liga. Es una barbaridad. Si se llega a producir una movida más gorda, tendrán que fusilarnos por la comparativa del delito", añadió.

Pacheta ha vuelto a deshacerse en elogios hacia la figura del capitán Nino tras su renovación como franjiverde por un año y a pocos días de cumplir 39. "Habría que editar su rueda de prensa del otro día y ponérsela a todos los niños que quieran ser futbolistas en el futoro. Fue magistal, contundente y emotiva; la de un tipo maduro y de la que yo aprendí".

Tras reconocer que el delantero canterano Nacho Ramón tiene opciones de entrar en la convocatoria por la baja de Yacine, Pacheta también se ha referido al futuro del Elche tras la reaparición en público del máximo accionista, José Sepulcre y su proyecto de estabilidad económica y ascenso a Primera a cuatro años vista.

El técnico suscribe las palabra del expresidente y actual "factotum" de la entidad: "El objetivo es consolidar al equipo en Segunda, sin rehuir lo que nos llegue porque tenemos que ser ambiciosos y las sensaciones que transmite el club me gustan; por eso renuevo".

En su línea de prudencia, Pacheta es partidario de que no se marquen objetivos a largo plazo "excesivamente ambiciosos, ni volver loca a la afición, porque sería muy negativo arrancar así". Ahora bien, a su juicio, "esta entidad está preparada para soportar la Primera División y hacia allí vamos, pero el primer objetivo es ganar el próximo 18 de agosto, sin renunciar a nada, pero sabiendo quiénes somos".

El técnico admite que la plantilla del próximo curso puede dar un considerable salto de calidad si, tal y como está previsto, el techo de gasto pasa de los cuatro millones de la temporada que ahora termina a cerca de seis para la 2019-20.