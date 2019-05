Nico busca refuerzos en el fútbol francés

La comisión deportiva del Elche que dirige Nico Rodríguez está trabajando sin descanso en busca de futbolistas que puedan reforzar la plantilla de la próxima temporada. Incluso se está «peinando» el mercado francés, donde siempre ha habido jugadores interesantes que puedan entrar en los parámetros económicos de equipos de la Segunda División española.

Prueba de ello es el viaje que hace dos fines de semana realizó el máximo responsable de la parcela deportiva del club ilicitano a Francia para seguir en directo varios partidos de las dos máximas categorías del país galo. Ver mucho fútbol en directo es una de las premisas de Nico. El sábado y el domingo estuvo en tierras francesas y el lunes regresó a España y se marchó directamente al estadio Carlos Belmonte para presenciar el encuentro entre el Albacete y el Granada, en el que había en juego una plaza de ascenso directo a Primera División.

El técnico asturiano y sus ayudantes, Sergio Mantecón y Dani Carmona, dejan en un segundo plano los partidos del Elche. Prefieren ver otros donde puedan «pescar» de cara al futuro. En esta recta final de la temporada, la comisión deportiva franjiverde se está centrando en encuentros de la LaLiga 1/2/3 y en las eliminatorias del «play-off» de ascenso de Segunda B a Segunda A. Como mínimo, Nico, Mantecón y Carmona acuden a dos o tres partidos cada fin de semana y, luego, durante la semana, hacen una puesta en común en las oficinas del estadio Martínez Valero para tener diferentes opiniones que ayuden a acertar.

Incluso, también tienen deberes y, a través de videos y los nuevos canales tecnológicos, hacen seguimientos de futbolistas que no pueden ver en directo. El objetivo es contar con una base de datos lo más amplia posible y la premisa es el trabajo en equipo.

Sepulcre deseaba un cambio en la manera de funcionar en la comisión deportiva y ese fue el principal motivo por el que decidió prescindir de Jorge Cordero.

Pacheta y Chema Monzón



Además de los tres componentes de la secretaría técnica, el entrenador del primer equipo, Pacheta, también acude a partidos en directo siempre que puede, mientras que su ayudante, Chema Monzón, es el encargado de «espiar» a los próximos rivales. Los datos de Pacheta y Monzón también se unen a los de la comisión deportiva.

Cedidos



Otras de las cuestiones que tiene sobre la mesa el área deportiva son los cedidos. De los once jugadores que pertenecen al Elche y que han estado a préstamo en otros equipos, los canteranos Satoca y Alberto Rubio terminan contrato y no continuarán. Con Zotko sucede lo mismo, mientras que con Benja, Collantes y Provencio se alcanzó a un acuerdo cuando salieron cedidos y tampoco regresarán. Con Nando Quesada y Lolo Plá se intentará rescindir. Primi e Iván Calero podrían hacer la pretemporada si no encuentran destino y el único que podría quedarse es el delantero Claudio Medina.