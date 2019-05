«Sueño con ascender con el Elche»

Feliz, contento y, sobre todo, muy implicado y muy motivado. Así se encuentra Nino después de firmar su acuerdo de renovación con el Elche por una temporada más que le llevará a terminar su carrera profesional, como mínimo, con 40 años. Su buen final de temporada le ha dado el empujón final para continuar. «Hay un señor que es el campo que no engaña y me dice que estoy para jugar. Quiero seguir ayudando a que el club continúe creciendo».

El capitán franjiverde siempre ha antepuesto los intereses colectivo del equipo por encima de los individuales y reconoce que tiene una espina clavada, como es la de no haber podido conseguir un ascenso a Primera División con el conjunto ilicitano. No le obsesiona, pero admite que «eso lo sueño». «He podido ascender en varias ocasiones (Tenerife y Osasuna), pero mi espina es no haberlo podido hacer con el Elche y jugar en Primera División. Lo intenté en varias etapas y, al final, no lo conseguimos».

El delantero almeriense ve ahora que el Elche está poniendo unos cimientos sólidos para hacer cosas grandes. «Se están tomando decisiones muy buenas. Antes solo se hablaban de cosas malas sobre el Elche y, ahora, se habla de temas deportivos. Se está poniendo piedra sobre piedra para tener una base sólida para el futuro y ojalá pueda terminar mi carrera consiguiendo mi sueño, pero hay que hay ir con tranquilidad», advierte.

El capitán insiste en que las cosas están cambiando. «Se está viendo una estabilidad que permite tener tranquilidad en el vestuario y en el entorno, que siempre es muy exigente. Las sensaciones son muy positivas, parece que todo está bajo control y estamos en el buen camino».

Nino reconoce que, si no hubiera estado en el Elche, igual ya habría puesto punto y final a su carrera. «Aquí tengo el cariño de la afición, del club, del entrenador y de los compañeros. Eso me ayuda a seguir una temporada más. Desde que llegué con 17 años he sentido siempre un cariño bestial».

Respaldo de Pacheta y Nico



El goleador franjiverde se ha ganado el respeto de todo el mundo y prueba de ello fue la presencia ayer, en su comparecencia de Prensa, del entrenador, Pacheta, y del director deportivo, Nico Rodríguez, quienes han sido dos de las principales personas que le han animado para que siga jugando al fútbol.

El delantero del conjunto ilicitano es, también, una pieza importante en el vestuario y en los últimos años está ejerciendo de líder y de capitán. «Me siento muy respetado y muy respaldado. Es clave tener un buen vestuario. Los dos últimos años no han sido fáciles. Somos 20-24 futbolistas y todos queremos jugar. Todo el mundo hemos acatado las decisiones, las hemos respetado y hemos trabajado como animales. Hemos logrado los objetivos del ascenso y de la permanencia. Ojalá para la próxima temporada se fichen buenos jugadores, pero también buena gente a nivel humano porque para conseguir las cosas todo parte de tener un vestuario unido».

Nino asegura que no ha tenido nunca dudas de que iba a continuar jugando. «Si hubiera estado toda la campaña igual que al principio cuando no estaba contando mucho me lo hubiera pensado. Pero en la pretemporada ya sabía que iba a partir desde el banquillo y sabía que iba a terminar jugando».

La edad no importa



El veterano futbolista resta importancia a los 39 años que cumplirá en apenas diez días. «No sé ni la edad que tengo. Cuando el míster da los datos de lo que hacemos cada uno, me sorprendo. Estoy corriendo más que nunca. Sigo con una gran ilusión, vivo para mi familia y para el fútbol. Sé que puedo batir más récords, pero no me obsesiona, aunque sería bonito y quedará para la historia. Pero, ahora, sólo quiero ayudar».

Pregonero de las fiestas: «Será un honor y una experiencia única»

Solo falta la confirmación oficial, pero el alcalde, Carlos González, prometió en campaña electoral que, si salía reelegido, Nino sería el pregonero de las fiestas y se subiría al balcón del Ayuntamiento el próximo 7 de agosto. El capitán del Elche fue propuesto por una parte de la afición ya el año pasado después de ser el artífice del ascenso, pero ya existía el compromiso con Mónica Carrillo. Nino será el segundo futbolista que ofrezca el pregón. Ya lo hizo David Generelo tras el ascenso a Primera en 2013. Nino comentó ayer que «soy una persona tímida y nunca he hecho esas cosas, pero es un acto bonito y una experiencia única. Será un compromiso importante y para mí un honor y un orgullo. Espero que salga bien y estar a la altura». El delantero del Elche ya ha hablado durante un par de ocasiones con el alcalde y ambos dan por hecho que será el pregonero de las fiestas de agosto.