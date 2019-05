Nino: "El campo no engaña y me dice que estoy para seguir"

Nino ha ofrecido este miércoles una rueda de Prensa para hablar sobre su renovación una temporada más con el Elche Club de Fútbol. El capitán franjiverde ha asegurado que los motivos que le animan a seguir son porque tiene "mucha ilusión". "Hay un señor como es el campo de fútbol que no engaña y te dice si estás para jugar o no. Me encuentro bien y no soy un problema, soy un jugador más que intento apoyar tanto en el vestuario como en el terreno de juego, que es donde más me gusta".

El delantero de Vera ha asegurado que el acuerdo ha sido muy rápido" y que el tema económico "no ha sido ningún problema". "La que tenía que ganar, ya lo he ganado. Lo que quiero es seguir ayudando y disfrutando como profesional. Los últimos años se disfrutan más. Sigo manteniéndome bien y querido y respetado por el club, los compañeros, la afición y la Prensa. Tengo más motivos para seguir que para no seguir. Hasta el pasado domingo llevaba cuatro meses seguidos siendo titular y estoy contento porque he podido ayudar al equipo a conseguir la permanencia".

El goleador del conjunto ilicitano está a solo nueve tantos de convertirse en el máximo artillero histórico del club, aunque ha afirmado que eso se queda en un segundo plano "porque nunca me he marcado objetivo personales. Siempre he intentado ayudar al grupo, agachar la cabeza y trabajar con humildad. Esa ha sido mi base toda la vida y lo que he conseguido ha sido porque siempre he dado el máximo. Luego si consigo récords a nivel personal, mucho mejor y servirá para valorarlo el día de mañana. Ahora lo que quiero es continuar dando alegrías en el campo".

Nino ha indicado que apenas ha tenido dudas para seguir a pesar de que le costó entrar en el once titular a principio de temporada. "Tenía claro desde pretemporada que empezaría en el banquillo, pero que acabaría jugando. Quizás, si todo el año hubiera sido como al principio de Liga a lo mejor no estaría aquí. Y me hubiera retirado o pensado en otras metas. Pero tenía mucha fe. Durante mi carrera han venido muchos delanteros al Elche y siempre he acabado jugando. Esa era mi meta y mi cabezonería. He nacido para jugar el fútbol y así seguiré".

El delantero cumplirá 39 de años el próximo 10 de junio y terminará la próxima temporada con 140. "No sé ni la edad que tengo (risas). Me encuentro muy a gusto. Cuando el míster nos dan los datos estadísticos en el vestuario de lo que hemos corrido y demás me sorprendo de mis números. Estoy corriendo más que nunca. A veces en la familia sale la pregunta de por qué sigo, pero yo pienso en disfrutar sin más". Nino no sabría decir cuál es el secreto para tener una carrera tan longeva. "Creo que la ilusión, las ganas y sentir lo mismo que el primer día que empecé. Esta profesión hay que vivirla y yo vivo para mi familia y para el fútbol. No sé hacer otra cosa. Todo suma, también cuidarse y respetar la profeisión y esperó continuar sin tener lesiones y compitiendo a un nivel importante".

El capitán del Elche reconoce que la espina que tiene clavada es la de no haber podido lograr un ascenso a Primera División con el club de sus amores. "Es una cosa que sueño. He tenido la suerte de ascender varias veces (Tenerife y Osasuna), pero mi espina, desde siempre, es no haber ascendido y jugar con el Elche en Primera División". Y no lo descarta porque ve que ahora la entidad franjiverde está "haciendo las cosas bien". "Están tomándose decisiones con mucho sentido. Antes se hablaba de temas malos del Elche y ahora se centra en el tema deportivo, que es lo que importa. Hay una base muy importante para que el equipo crezca y dé un salto. Estamos en buen camino, aunque ésto es una carrera de fondo muy larga. Vamos a ir poco a poco con humildad y trabajo. .

Por último, Nino reconoce que igual si no estuviera en el Elche lo hubiese dejado. "Eso te empuja a seguir porque te sientes valorado y querido. Cuando tienes el cariño de la gente del club, del entrenador y tus compañeros, son muchas cosas para no perder la ilusión. La temporada ha sido positiva y todo eso te ayuda. Se valoran muchas cosas. El compromiso será innegociable, de por vida. Desde los 17 años que vine, siempre he sentido un cariño bestial".