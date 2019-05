Nico Rodríguez asume todo el poder en el área deportiva

José Sepulcre dejó claro ayer que Nico Rodríguez va a asumir todo el poder en el área deportiva. El director deportivo va a firmar un contrato por cuatro años y el máximo accionista confía su proyecto al técnico asturiano. «Va a llevar el control de la secretaría técnica y de la dirección del fútbol base. Hay un proyecto muy claro, con limitación de funciones de cada uno de sus colaboradores, pero Nico es el responsable de toda la actividad deportiva de esta entidad y todas las personas de esta parcela le deben respeto y obediencia. Quien no esté dentro de esa organización, no estará en este club».

El dueño del Elche confía en Nico. «Tiene que ser ambicioso y mejorar el equipo temporada a temporada. Eso se consigue con más esfuerzo y con gente comprometida que trabaje en equipo».

En ese sentido, Sergio Mantecón, Dani Carmona y Jesús García, en el fútbol base, deben ser los fieles escuderos del nuevo director deportivo.

Formas distintas de funcionar



El máximo accionista del Elche dejó claro ayer que desde hace bastante tiempo tenía claro que el anterior director deportivo, Jorge Cordero, no iba a continuar en el club ilicitano. Cuando le preguntaron que había sorprendido la salida del técnico cartagenero después de lograr los objetivos del ascenso y de la permanencia, Sepulcre fue tajante: «Pues a mí, no. No encajaba en los parámetros que nosotros queríamos para la entidad. Hasta ahora su forma de trabajar ha salido bien y ha conseguido sus objetivos. Agradecemos el trabajo de Jorge (Cordero), pero si no llega a ser por el esfuerzo económico que hicimos en enero para poder reforzar la plantilla en el mercado de invierno no sé qué hubiera pasado. Este es un proyecto nuevo, una nueva etapa con nuevas formas de funcionar y no encajaba».

Renovación de Pacheta



El empresario ilicitano también se refirió a la renovación de Pacheta. «Todas las partes estamos contentas y satisfechas con el contrato. Si no, no lo habríamos hecho. Me alegro de que se haya quedado. Era la primera y única opción con la que hemos hablado. Ha hecho dos muy buenass temporadas. Confiamos en él y espero que el año que viene su renovación nos cueste más, porque eso sería señal de que las cosas han funcionado».