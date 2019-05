Nico Rodríguez firma por cuatro temporadas y será el responsable de toda la parcela deportiva

El máximo accionista del Elche Club de Fútbol, José Sepulcre, ha explicado este martes la líneas maestras de su nuevo proyecto para los próximos cuatro años en el que el objetivo es llevar a cabo un plan estratégico a cuatro años para consolidar el club ilicitano en Segunda División e intentar lograr el ascenso a Primera.

Para ello, Sepulcre tiene previsto dotar a la entidad franjiverde de más personal y medios técnicos para conseguir un mayor rendimiento a través de más esfuerzo y compromiso. Diego García seguirá como presidente y de momento no hay previstas nuevas incorporaciones en el consejo de administración. El empresario ilicitano tiene claras las dos áreas principales: la económica, en la que va a incorporar a Patricia Rodríguez, exdirectora general y exgerente del Éibar durante los últimos cuatro años en Primera División; y la deportiva, en la que Nico Rodríguez ha firmado por cuatro años.

"Nico es el director deportivo y el encargado de la secretaría técnica y de la dirección del fútbol base, aunque en cada parecela habrá una persona. Su objetivo es mejorar temporada a temporada el primer equipo, consolidarlo en Segunda y buscar metas mayores como el ascenso", ha comentado Sepulcre.

El maximo accionista también ha explicado que no tenía ninguna duda de que Jorge Cordero no debía seguir al frente de la dirección deportiva. "Agradecemos a Jorge su trabajo, pero yo no tenía ninguna duda. No encajaba en los parámetros que queremos para la entidad. Su forma de trabajo ha salido bien en las últimas temporadas, pero sin no es por el esfuerzo económico que tuvimos que realizar en enero para ampliar el límite salarial y reforzar la plantilla en el mercado de invierno no sé qué hubiera pasado. No encajaba en el proyecto y ahora tenemos a Nico y a un equipo de trabajo. El Elche tiene que ser ambicioso, mejorar temporada tras temporada y eso se consigue con más esfuerzo y más gente comprometida".