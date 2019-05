«Es bueno para todos acabar lo más arriba posible, vamos a por todas»

El Elche prepara el encuentro de esta tarde (16.00), en el campo del Nàstic de Tarragona con los cinco sentidos. A pesar de que el conjunto ilicitano no se juega nada porque tiene la permanencia asegurada y el conjunto catalán está ya descendido, Pacheta quiere hacer un buen partido y sumar los tres puntos.

«Es bueno para todos terminar lo más arriba posible en la clasificación, tanto para los jugadores como para el club, que puede tener más ingresos. No es lo mismo acabar décimo que décimo sexto», señaló el técnico franjiverde a la vez que avisó de que no vale relajarse. «Cuando estás concentrado y atento tienes menos posibilidades de lesionarte porque cuando uno va flojo o no pone todo el foco en una jugada viene el rival con más fuerza y te supera. Si aflojamos podemos tener problemas y alguno puede irse a las vacaciones lesionado»

El técnico franjiverde asegura que no tiene «ninguna duda» de que su equipo va a competir bien en los últimos partidos de Liga «porque me lo demuestran en los entrenamiento yendo a tope». Además, a pesar de estar descendido, el entrenador del conjunto ilicitano no tiene ninguna duda de que el Nàstic va a poner las cosas difíciles. «Conociendo a Enrique Martín, tengo claro que no van a regalar nada. Chema [ayudante de Pacheta] lo ha visto en directo en las últimas semanas y están compitiendo bien. En el último partido en casa fueron capaces de ganar al Mallorca, que se está jugando el play-off para ascender».

De todas formas, el entrenador del Elche comenta que «afrontamos el partido mirando más por nosotros que por los rivales. Si el rival no se juega nada es su problema. Nosotros vamos a por todas». Por ello, Pacheta tiene intención de poner en liza un once titular reconocible. «Nino y Karim, que están sancionados, son las únicas bajas. El resto están disponibles. Manuel Sánchez ha arrastrado problemas esta semana pero desde el jueves está entrenando con el grupo y Gonzalo Villar también ha superado las molestias que tenía en la rodilla. Puede haber algún cambio, pero vamos a seguir con el bloque fuerte porque es lo mejor para todos»,

Posible titularidad de José Juan



La titularidad del portero suplente José Juan puede ser una de las principales novedades para el encuentro en tierras catalanas. Finalmente, el canterano Nacho Ramón, determinante con sus goles para la salvación del filial Ilicitano, no entró en la lista. Sobre «el Tiburón de Carrús», Pacheta explicó que «hay otros jugadores que no han tenido muchas oportunidades que están entrenando bien. Somos muchos y hay jugadores que están haciendo las cosas bien». No obstante, el técnico avisa de que hay que ir con calma con el canterano. «Porque juegue ahora uno o dos partidos en Segunda División no va a ser mejor futbolista. Primero se tiene que convencer él de que puede jugar en Segunda y luego me tiene que convencer a mí. Me pagan para tomar decisiones. Nacho está en un proceso en el que hay que llevar mucho cuidado porque puede subir tres escaleras de golpe y luego caerse para atrás. Aunque parezca que es el momento ideal para que debute por la clasificación de los dos equipos hay que tener cautela». A pesar de ello, el técnico franjiverde destaca del canterano que «está haciendo cosas buenas, tiene buena pinta y huele bien, pero debe seguir trabajando y mejorando».

En el caso de José Juan, indicó que «va a jugar algún partido de los que quedan. No sabemos si ponerle frente al Nàstic o que juegue los siguientes. Es un gran profesional, hay que tenerle respeto y está trabajando bien».