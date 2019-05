Pacheta: "Es un honor y un orgullo seguir entrenando al Elche"

Pacheta ha asegurado este jueves, en la rueda de Prensa oficial de su renovación que "es un honor y orgullo entrenar a este equipo". El técnico burgalés ha reconocido que ha recibido llamadas de otros clubes, pero que su prioridad siempre había sido continuar en la entidad franjiverde. "Me han llegado llamadas directas de otros equipos, pero ya dije que no iba a escuchar ofertas hasta que no hablara con el Elche. No me he sentado a negociar con nadie. Prometí al Elche que iba a ser el primero y que lo iba a respetar mientras hubiese un resquicio de posibilidades y así ha sido".

El preparador franjiverde ha explicado que "siempre" ha habido una buena predisposición por ambas partes y que "cuando dos quieres hay encuentro y ha existido una normalidad. El club como club y Pacheta como Pacheta han intentado lo mejor para cada uno y hemos encontrado un punto medio, pero, siempre, desde la normalidad. Creo que lo hemos arreglado en un tiempo corto y más con la historia que ha habido entre medio (fallecimiento de su hermana).

El entrenador del Elche tiene claro cuál va a ser el objetivo para la próxima temporada: "El club no me ha dicho nada, pero el objetivo está claro, igual de clara es nuestra ambición. Nuestra primer meta es ganar el primer partido de Liga el 18 de agosto y a la largo plazo veremos hasta dónde podemos llegar. De nada sirve marcar un objetivo a largo plazo y hay que tratar lograr los 50 puntos antes que este año para tratar de buscar otras cosas. Somo ambiciosos, pero lo primero es consolidar al Elche en Segunda, para los demás éxitos y buenos momentos, si llegan, no habrá problema y nos adaptaremos rápido".

A pesar de ello, Pacheta es consciente de la presión que históricamente ha ejercicido el entorno franjiverde que siempre quiere lo máximo. Por eso, señala que lo que más le preocupa es el "mensaje". "Sabemos la ambición que tiene nuestra afición y este club por su historia. Me preocupa que sepamos vender el mensaje de que lo único importante es intantar ganar el primer partido e imponer la normalidad. Sé que va a ser más difícil convencer a nuestros seguidores que esta temporada, pero para qué vamos a hablar de otras cosas. Es como los exámenes. O estudiamos o no aprobamos. La clave está en el camino y todo requiere un proceso desde el primer día de la pretemporada con los análisis de sangre. Lo primero es convencer a los jugaores. Hay que tener paciencia y tranquilidad porque el equipo va a competir. Y si competimos y logramos poner la primera piedra ganando el primer partido luego será más fácil el mensaje" y ha recordado que "nadie ha ascendido en agosto y tenemos el ejemplo de Osasuna que en la jornada ocho iba mal y parecía que iban a destituir al entrenador y ahora ha ascendido con tres jornadas de antelación. Hay que tener mucha paciencia y ser conscientes de que eres. Nadie me va a sacar del rail y espero tener la fuerza moral para intentar convencer a la gente de que es el camino a seguir".

De cara a la configuración de la próxima plantilla, el técnico ha destacado que "contamos con un bloque fuerte con jugadores que ya han demostrado que dan la talla en Segunda División. El objetivo ahora es traer futbolistas que mejoren lo que tenemos en todas la posiciones".

Lo que ha enfadado a Pacheta ha sido que se hayan publicado el dinero de su contrato y las cantidades en las negociaciones. "Me parece de mal gusto. Son cantidades que no se correponden con la realidad. Estoy muy contento y muy satisfecho con el contrato que he firmado. Todos trabajamos para ganar dinero y soy un privilegidado y me dedico a lo que me gusta y a lo que quiero".

Por último, el entrenador burgales ha indicado que, además de entrenar a la primera plantilla, va a trabajar y a colaborar con el club, tanto en la confección de la plantilla como en el fútbol base. "Voy a intentar estar cerca de todo. Está claro que el máximo responsable es Nico (Nico Rodríguez), pero todo va a ser consensuaado. Suelo tomar pocas decisiones por mi cuenta y me gusta consensuar casi todas las cosas con mis ayudantes y con la gente del club, aunque los responsables de las distintas parcelas son otras personas".