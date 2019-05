Nico: "La renovación de Pacheta es una cuestión de sentido común y normalidad"

El director deportivo del Elche Club de Fútbol, Nico Rodríguez, ha querido mandar un "mensaje de normalidad" en la presentación de la renovación de Pacheta. "Sólo puedo darle las gracias por la cercanía y lo fácil que ha puesto las cosas. Es los que queríamos todos y en el día a día se ve que transmite normalidad y eso ha facilitado que hayamos encontrado un punto de encuentro".

El máximo responsable de la parcela deportiva del club ilicitano ha destacado del técnico burgalés que "desde que llegó al Elche ha marcado el camino con sentido común y todos queríamos que siguiera. Era una cuestión de sentido común y de normalidad. Destaco su sensatez y dar en todo momento esa cercanía y normalidad que es tan difícil. Hasta que vine al Elche no lo conocía excepto alguna llamada por teléfono y que me lo he encontrado alguna vez en algún campo y es difícil encontrar su sensatez".

En cuanto a sus características como técnico, Nico ha comentado que "para ser un buen entrenador no basta con ser una buena persona. Para dirigir a un club como la exigencia del Elche tienes que reunir unas condiciones".

Una vez que se ha certificado la renovación de Pacheta, el siguiente paso es afrontar el tema de los futbolistas. El director deportivo franjiverde ha comentado que "había que cerrar la renovación del míster, pero el club no ha parado. Hemos seguido seguido trabajando y funcionando porque teníamos claro cual iba a ser el final".

Nico Rodríguez ha asegurado que el técnico tendrá un peso importante en las bajas y en los fichajes. "Lleva año y medio aquí y es quien mejor conoce a los jugadores. Siempre he dicho que íbamos a realizar un trabajo en equipo y llegar a conclusiones, pero va a ser fácil porque tenemos las mismas ideas".

El director deportivo también ha reconocido que las negociaciones para que Nino siga una temporada más están en marcha y que pronto podría haber acuerdo. "Hemos hablado con él y queremos que continúe. Todos queremos, es una petición del míster y Nino también se encuentra con fuerzas y con una energía tremenda. Hemos iniciado el proceso y todo parece indicar que vamos a seguir disfrutando de Nino, aunque es una decisión suya".

Por último, Nico deja prácticamente descartada la renovación de Neyder, que tiene el mismo representante (Luis Alonso) que Pacheta. "Desde enero tiene libertad para firmar con cualquier equipo. No tiro la toalla, pero es una situación difícil y no queremos desgastarnos con cosas que sabemos que son muy complicadas de terminar. Sabe que tiene las puertas abiertas y respetamos todas las decisiones""