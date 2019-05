Yacine: "Me pongo un 6 a mi temporada"

El delantero del Elche Club de Fútbol Yacine Qasmi ha calificado este miércoles su rendimiento esta temporada, primera en el fútbol profesional tras llegar en el mercado de invierno procedente del Melilla, con una nota de un "6", ya que pese a su buen rendimiento admite que le ha faltado ser más determinante ante la portería rival. "A nivel de juego estoy satisfecho, pero en números se puede hacer más. Un seis está bien, porque hay posibilidad de mejorar", ha indicado el futbolista franco-marroquí.

El atacante franjiverde se ha mostrado convencido de que mejorará su rendimiento la próxima temporada "porque conoceré más a mis compañeros" y asegura que no está "obsesionado" por su escaso bagaje goleador, ya que indicó que "vine aquí para ayudar". "No me marco una cifra para el año que viene porque eso es ponerme límites, pero seguramente marcaré más goles que este año", dijo Qasmi, quien en los cuatro meses que lleva en la entidad ha sumado dos dianas.

En cuanto a las prestaciones del equipo, ya salvado del descenso, el jugador garantizó que el Elche peleará por todos los puntos en juego, ya que se ha marcado el reto de quedar "en la primera mitad de la clasificación". "Tenemos una afición detrás y no podemos permitirnos salir relajados", dijo el atacante franco marroquí. No es lo mismo ver al Elche en la primera parte de la clasificación que en la segunda", ha explicado el delantero.

En este sentido, Yacine avisa de que la visita a Tarragona no será sencilla a pesar de que el Nàstic es un equipo ya descendido a Segunda B, porque "sus jugadores querrán despedirse ganando los partidos". El atacante valoró el éxito de haber logrado la permanencia con varias jornadas de antelación y señaló que es mérito de "de todo el club, desde la directiva hasta jugadores, técnicos y afición".

"La unión del vestuario ha sido la clave de la permanencia", ha afirmado el "9" del Elche, quien desveló que desde el primer día que llegó notó que el equipo estaba convencido de salvarse a pesar de estar solo a tres puntos del descenso.

El delantero mostró su confianza en que el club confeccione una plantilla potente para pelear por el ascenso la próxima temporada, aunque recordó que en Segunda "nunca se sabe qué puede pasar", ya que puso como ejemplo a Las Palmas, que pese a tener una gran plantilla no ha cuajado una gran campeonato.