Luis César Sampedro: «No me fío del Elche, saldrá a ganar»

Primera «final» por la permanencia para el conjunto canario.

El nuevo entrenador del Tenerife, Luis César Sampedro, que se estrena mañana (20.30) en el banquillo isleño en el Martínez Valero, descartó ayer la posibilidad de que el Elche pueda salir relajado al partido por tener ya virtualmente asegurada la permanencia en LaLiga 1/2/3. Frente a la necesidad imperiosa del Tenerife de sumar puntos para alejarse del descenso -del que está a sólo dos puntos-, Sampedro reconoce que «es un arma de doble filo» para su equipo el hecho de que el cuadro franjiverde esté casi salvado, aunque una victoria mañana ante su público certificaría matemáticamente la salvación de los de José Rojo, Pacheta.

«Hay que competir bien, y eso se hace con el talento que ya tenemos, pero también con intensidad, ilusión y ganas», explicó el entrenador del Tenerife en su primera comparecencia previa a un partido. «Es el cóctel para hacerlo, tiene que haber un poco de todo. Tenemos que ser dueños del partido, con y si balón, manejar todos los registros. En un partido tienes que ser bueno en muchas cosas».

Sampedro ha insistido durante sus primeros entrenamientos en la necesidad de que el Tenerife corrija con urgencia la fragilidad defensiva que ha desangrado al equipo, que no deja su portería a cero desde el 2 de febrero cuando visitó Riazor. Los blanquiazules han enlazado 13 partidos consecutivos encajando goles, aunque llevan 46 tantos encajados, los mismos que el Elche y sólo hay seis equipos que den más facilidades en defensa (Córdoba, Nàstic, Rayo Majadahonda, Lugo, Numancia y Extremadura).

«Los equipos buenos manejan varios registros, son buenos en las dos áreas», indicó ayer Sampedro sobre el partido que visualiza de su equipo en el Martínez Valero. «Tenemos que buscar las tres cosas: ser buenos defendiendo, y contra golpeando y atacando. Dominar todas las fases del partido y diferentes planes».

Sobre la posibilidad de que el Elche pueda afrontar el partido de mañana con un exceso de relajación por estar virtualmente salvado, como le ocurrió el pasado domingo en Almería, donde encajó un 5-3 tras adelantarse pronto 0-2, el entrenador del Tenerife lo descartó y recordó la derrota del Mallorca en la última jornada en su visita al Nàstic, un rival que teóricamente no se jugaba nada al estar ya descendido. «No pienso en eso», aseveró Sampedro. «El Elche va a querer ganarnos delante de su afición, no me fío de nadie. Hay que tener en cuenta al rival, siempre, no jugamos solos. Si están salvados es un arma de doble filo y no me atrevo a decir si es mejor o peor; sí estoy convencido de que será muy difícil».

En todo caso, el tercer técnico del cuadro isleño este curso -tras las destituciones de José Luis Oltra y Joseba Etxeberría- concede rango de «final» por la salvación al partido de Elche. «No pensamos en los cuatro partidos que quedan, sino sólo en uno», el del Martínez Valero, indicó Sampedro, convencido de que sus futbolistas están capacitados para afrontar una situación de alta tensión y exigencia como la que atraviesa el equipo: «Todos los jugadores del Tenerife son expertos, han afrontado muchas situaciones difíciles. Hay que aceptar el reto, la presión es inherente a esta profesión».

En la misma línea, el entrenador anima a sus jugadores a pasar página de la mala trayectoria del Tenerife para concentrar todos sus esfuerzos en los cuatro últimos partidos. «El pasado hay que dejarlo atrás, los futbolistas tienen que ser expertos en olvidar lo anterior, ganen o pierdan. Hay que vivir el presente, son 90 minutos para batir a un buen rival, que está salvado y que nos va a poner las cosas difíciles», argumentó.