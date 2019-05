Javi Flores: «La edad en el fútbol está en el rendimiento»

«Estoy teniendo minutos y me encuentro muy bien física y mentalmente», reconoce.

A sus 33 años, Javi Flores está realizando una de las mejores temporadas de su carrera. El centrocampista del Elche está teniendo la continuidad en Segunda División que antes no había podido tener debido a las lesiones y ha sacado a relucir toda la calidad que atesora.

«No sé si la mejor, pero sí en la que más he tenido regularidad y de más continuidad he disfrutado. Esa confianza te permite estar a buen nivel. Tanto la campaña pasada como en la actual estoy teniendo muchos minutos y me encuentro muy bien física y anímicamente. Estoy feliz y cuando mentalmente estás bien, uno funciona mejor. Espero seguir así y continuar disfrutando», comenta.

El centrocampista cordobés pasó varios años con graves lesiones de rodilla consecutivas que no le permitieron apenas jugar y, ahora, parece que ha rejuvenecido en el conjunto ilicitano. «La edad está ahí, pero a un futbolista hay que medirlo por su rendimiento y no por lo que ponga en su carnet de identidad. El mejor ejemplo es el de Nino, quien con 38 años lo demuestra cada partido en el campo y está a un gran nivel. Hay que dar el callo cada semana en los partidos. La edad en el fútbol está en el rendimiento».

El futbolista franjiverde ha renovado de forma automática su contrato después de superar los 20 partidos con más de 45 minutos en cada uno y conseguir la permanencia.

Flores confía en mantener la base de la actual plantilla de cara a la próxima temporada y con la posible llegada de tres o cuatro futbolistas, que den un salto de calidad al equipo, poder luchar por cotas más altas que la salvación. «Es pronto para hablar del próximo año, pero ese planteamiento puede invitar al optimismo. Tenemos una condiciones y una estructura de plantilla buena, pero falta que empiece a rodar el balón y las cosas vayan bien».

El jugador cordobés alerta de que no pueden afrontar la próxima campaña pensando en el ascenso. «Cuando empieza la temporada hay 10-12 equipos cuyos objetivos son intentar ascender y, luego, dos o tres terminan luchando por no descender. En septiembre nadie te garantiza nada y hay que ir con mucha cautela».

A pesar de que el Elche contará con un límite salarial inferior a los cinco millones de euros, el centrocampista franjiverde confía en el trabajo del nuevo director deportivo para reforzar la plantilla. «Contamos con una buena base y estará buscando futbolistas que suban el nivel. Para eso están Nico y sus ayudantes. Esperamos que puedan hacer un buen trabajo y traigan a buenos futbolistas».

Defiende a sus compañeros



Javi Flores, que fue baja en Almería por sanción, no considera que la derrota del pasado domingo en Almería fuera motivada por la relajación. «Fue un partido raro y no creo que se pueda decir que el equipo se dejase ir. No merecimos perder», y asegura que en los últimos cuatro encuentros que restan de Liga «tenemos la idea clara de seguir compitiendo como hasta ahora e intentar ganar todo lo que se pueda. El sábado frente al Tenerife esperamos volver a ganar. No me cabe la menor duda de que el Elche va a competir bien».