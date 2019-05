Dani Calvo ya entrena con el grupo y los titulares en Almería rebajan la carga

La plantilla del Elche Club de Fútbol ha vuelto este martes a los entrenamientos después de disfrutar el lunes de jornada de descanso. Pacheta ha adelantado el horario de la sesión para evitar el calor del centro del día y los futbolistas han comenzado a trabajar a las diez de la mañana en vez de a las diez y media como venía siendo habitual.

Primero ha habido sesión de gimnasio, como es rutinario el primer día de entrenamiento de la semana, y posteriormente el trabajo se ha trasladado al campo anexo al estadio Martínez Valero. Los once futbolistas que fueron titulares el pasado domingo en Almería han rebajado la carga y no han salido al anexo, teniendo una sesión más corta. Por su parte, los suplentes y los que no viajaron a tierras andaluzas se han ejercitado con más intensidad en los partidillos que suele preparar Pacheta.

La principal novedad de la sesión ha sido la presencia del central Dani Calvo, que ha estado en los últimos 15 días en el dique seco debido al fuerte esguince de tobillo que sufrió en el encuentro del 28 de abril en Gijón frente al Sporting. El defensa oscense se ha ejercitado al mismo ritmo que sus compañeros y todo apunta a que estará disponible para el encuentro del próximo sábado (20.30 horas), en el estadio Martínez Valero, frente al Tenerife.

Nico Rodríguez y Dani Carmona

El director deportivo del club ilicitano, Nico Rodríguez, y su ayudante, Dani Carmona, han estado siguiendo el entrenamiento desde la banda del campo anexo. Tras unos días de ponerse a punto en la oficina, el nuevo responsable de la parcela deportiva quiere estar ya al lado de los futbolistas. El pasado viernes ya estuvo en la sesión de trabajo junto al secretario técnico, Sergio Mantecón, y en esta ocasión lo ha hecho acompañado de Dani Carmona.