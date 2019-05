"Tengo que volver al Valencia, pero por qué no seguir otro año más en el Elche"

El extremo del Elche Club de Fútbol Nacho Gil volvió a jugar el domingo en el estadio Juegos del Mediterráneo de Almería después de recuperarse de la lesión en la parte posterior del muslo derecho que le ha tenido fuera de los terrenos de juego de cerca de mes y medio. El futbolista cedido por el Valencia marcó el 0-1 del conjunto ilicitano en tierras andaluzas al transformar un penalti que le hicieron al él mismo y mostró un buen nivel, a pesar de la derrota del equipo de Pacheta.

Nacho Gil finaliza su cesión en el club ilicitano el 30 de junio y tiene un año más de contrato con el Valencia. A pesar de ello, asegura que se encuentra a gusto en Elche y no descarta continuar en la entidad franjiverde. "Me queda un año más de contrato con el Valencia, no está siendo una temporada buena para mí, por las lesiones, pero estoy a gusto y por qué no seguir otro año más", comenta. No obstante, todo va a depender del conjunto che, que, en principio, no cuenta con el extremo para la próxima campaña. "Ya veremos más adelante lo qué pasa. Tengo que volver al Valencia, pero estoy muy a gusto aquí", insistió el atacante.

El futbolista del Elche recuerda que "no está siendo un buena temporada para mí, pero sí para el equipo. Está siendo un año jodido a nivel individual, pero quiero intentar acabar la temporada de la mejor forma posible".

Nacho Gil, a quien el entrenador Pacheta ha calificado en más de una ocasión como el jugador más polivalente de la plantilla, solo ha participado en ocho partidos, cuatro como titular, ya que por problemas con el límite salarial no pudo ser inscrito hasta enero y, tras comenzar a entrar en el equipo, sufrió una lesión muscular que le tuvo mes y medio sin jugar. Ahora, esperar seguir teniendo minutos en los cuatro encuentros que restan para finalizar la Liga.