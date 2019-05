El Elche se deja remontar un 0-2 y termina goleado 5-3

El Elche Club de Fútbol acabó perdiendo por 5-3 en Almería en una locura de partido en el que los franjiverdes comenzaron de forma inmejorable con un 0-2 a los nueve minutos, pero concedieron demasiado en defensa y los locales, con el ilicitano Álvaro Giménez como estilete y un hat trick, obraron la remontada antes del descanso. En la segunda parte hubo alternativas, pero la mayor pegada de los andaluces dejaron los tres puntos en el estadio Juegos del Mediterráneo.

Los primeros 45 minutos fueron una auténtica locura de goles. Hasta cinco se vieron. El Elche salió enchufado y en el primer minuto el árbitro señaló penalti por un derribo a Nacho Gil dentro del área, que no fue para tanto. El propio Nacho Gil aprovechó el regalo y anotó el 0-1 y su primer gol como franjiverde. En el ocho, Iván Sánchez meté un balón precioso sobre Nino dentro del área y el el delantero franjiverde marcó de tiro cruzado (0-2 m. 8).

Pero a partir de ese momento, el equipo de Pacheta se vio superado por los andaluces que empezaron a crear peligro, sobre todo por la banda derecha por donde entraba Luis Rioja. En el minuto 14, una falta lateral la remata Juan Ibiza, en primera instancia para Edgar Badía y el rechazo lo aprovecha el oportunista Álvaro Giménez que empezó su festival. El tanto dio alas al Almería. En el 18, un centro de Iván Martos no encuentra rematador y en el 21, Luis Rioja pone un buen centro desde la izquierda y el remate de José Corpas lo toca con la punta de los dedos Edgar Badía, la pelota la repele el larguero y sale a saque de esquina.

El choque se tranquilizó un poco hasta que en el minuto 40 Carlos Castro no estuvo rápido cuando se plantaba solo ante René. La locura volvió en los últimos instantes. En el 42, Rioja le gana en velocidad a Tekio y mete el pase de la muerte para que Álvaro marcase el empate a dos y el segundo de su cuenta particular. Pero aún iba a haber más. En el tiempo de prolongación, Álvaro omnipresente, cae en el área ante Manuel Sánchez y Neyder. El árbitro no señala nada en un primer momento, pero después decreta penalti. Al igual que el que pitó favorable al Elche, demasiado riguroso. El delantero ilicitano marcó el 3-2 y el tercero de su cuenta particular. Con ventaja local se llegó al descanso después de 45 minutos vertiginosos.

En la segunda parte no bajó el nervio del juego, las ocasiones y los goles. En el minuto 58, Juan Carlos Real aprovecha un mal despeje de Edgar Badía, quien realizó su peor partido de la temporada, y con un derechazo ajustado al poste puso el 4-2, que parecía sentenciar el partido. Pero equipo de Pacheta sacó su orgullo. El técnico franjiverde dio entrada a Karim y a Yacine por Gonzalo Villar y Juan Castro, que estuvieron discretos, y el juego mejoró. En el 67, Iván Sánchez fue objeto de penalti por parte de Iván Martos y el jienense puso emoción con el 4-3. Yacine tuvo el empate tras un buen pase de Tekio y Juan Ibiza se cruzó cuando estaba bien para disparar. En el 86, Karim remató a bocajarro de cabeza y apareció René para evitar el gol.

Con el partido estaba a punto de acabar de acabar, Aguza recogió un balón y su disparo, tras tocar en Juan Cruz, se lo tragó Edgar Badía. Pasando del empate a cuatro al 5-4 y el Elche regresó de vacío.

FICHA TÉCNICA:

ALMERÍA: René, Montoro, Saveljilch, Juan Ibiza, Iván Martos, David Rocha, De la Hoz, José Corpas, Juan Carlos Real (Aguza, m. 82), Luis Rioja (Owona, m. 89) y Álvaro Giménez (Demirovic, m. 73).

ELCHE: Edgar Badía, Tekio, Gonzalo Verdú, Neyder, Juan Cruz, Manuel Sánchez, Gonzalo Villar (Karim Azamoum, m. 59), Iván Sánchez, Nacho Gil (Borja, m. 79), Nino y Carlos Castro (Yacine, m. 59).

GOLES: 0-1 m. 3, Nacho Gil, de penalti. 0-2 m. 9, Nino. 1-2 m. 14, Álvaro Giménez. 2-2 m. 42, Álvaro Giménez. 3-2 m. 45+, Álvaro Giménez, de penalti. 4-2 m. 52, Juan Carlos Real. 4-3 m. 67, Iván Sánchez de penalti. 5-3 m. 90, Aguza.

ÁRBITRO: Pérez Pallá del colegio gallego, amonestó a Gonzalo Villar (m. 14), Nacho Gil (m. 36), Nino (m. 45), Manuel Sánchez (m. 46), Acciari (m. 46), Gonzalo Verdú (m. 66) y a Aguza (84).

ESTADIO: Juegos del Mediterráneo.