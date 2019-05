Borja: "Vamos a pelear a muerte los cinco partidos que quedan"

Borja Martínez ha asegurado este miércoles que, a pesar de haber llegado a los 50 puntos y tener la salvación conseguida, el equipo no se va a relajar en los cinco encuentros que restan de competición. "Quedan 15 puntos por disputar y vamos a seguir peleando a muerte y compitiendo igual que en las anteriores 37 jornadas con el objetivo de sumar el máximo de puntos posibles. Somos una plantilla muy profesional que siempre nos lo dejamos todo en los entrenamientos y en los encuentros y vamos a seguir así". Por ello, el extremo alicantino, que ha renovado hasta 2021, ha avisado de que "no me gusta nada perder y vamos a ir a Almería a por los tres puntos".

El futbolista franjiverde pone una nota "alta" a la temporada que está realizando el Elche. "La valoración es muy positiva. Somos un equipo que veníamos de Segunda B y en la primera temporada siempre es difícil asentarse en la categoría. Además, muchos jugadores debutábamos en Segunda. Somos un gran grupo y un vestuario sano y muy unido y el objetivo conseguido es más que merecido". Pero insiste en que "no queremos parar, porque no es lo mismo quedar octavo o noveno que décimo tercero".

Cuando se le pregunta a Borja por la posible renovación del entrenador Pacheta es rotundo. "Claro que me gustaría que siguiese. Ha hecho un grandísimo trabajo y a nivel personal ha apostado por mí y me ha dado oportunidades. Es una decisión de él y de club y, aunque queramos, poco podemos hacer los jugadores".

De cara a la próxima temporada, el extremo alicantino apostaría por la continuidad de una buena parte de la plantilla. "Mantener el bloque es importante y, además, hemos sido capaces de lograr el éxito. Comenzar una temporada conociéndonos buena parte de la plantilla y saber nuestros movimientos y la forma de jugar de los compañeros siempre ayuda". El futbolista del Elche considera que con la base del actual equipo y unos cuantos refuerzos que mejoren la calidad se puede aspirar a algo más que la salvación. "Podemos aspirar a más, pero siempre soy de la opinión que primero me gusta conseguir la A y luego la B. Es muy difícil estar luchando por el ascenso. Primero hay que conseguir los 50 puntos y luego si podemos hacerlo, en vez de a falta de cinco jornadas como esta temporada, a falta de diez pues tendremos más opciones. Pero queda todavía Liga y es pronto para hablar de la próxima campaña, pero porque no nos vamos a poder superarnos".

Para Borja se la abre ahora la oportunidad de disfrutar de más minutos una vez lograda la permanencia. "Yo peleo todas las semanas por estar en el once inicial. Cuando volví de la lesión el equipo estaba muy bien y ha sido difícil. Vamos a ver si ahora tengo más oportunidades". El extremo también señala que los futbolistas que pueden tener opciones de jugar en las últimas cinco jornadas y que no venían haciéndolo pueden tirar del carro. "Los que tenemos más posibilidades de volver al once y de participar más tenemos más hambre y podemos contagiar al grupo"