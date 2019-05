«Nadie quiere enfrentarse al Elche»

«Nos van a hacer correr y hay que estar preparados», señala el entrenador.

José Rojo 'Pacheta', entrenador del Elche, afirmó ayer que el Rayo Majadahonda, próximo rival, hará sufrir a su equipo, ya que lo calificó como un conjunto incómodo, rápido y duro.

«Hay que estar preparados porque viene un rival importante que ha ganado en campos complicados», avisó el burgalés, quien añadió que el conjunto madrileño «nos va a hacer correr y hay que estar preparados». «Es un equipo muy jodido para el que juega en casa, porque te hace correr detrás de él y empieza el run run en la grada», añadió Pacheta, quien sin embargo confió en que el Elche pueda vencer y sumar la victoria que necesita para asegurar la permanencia.

El entrenador recordó que el Elche «ha crecido mucho» durante la segunda vuelta gracias «a los que han venido» y a los que «ya estaban» y valoró que se ha convertido «en un equipo incómodo al que no quiere enfrentarse nadie».

Pacheta afirmó que no hay motivos para pensar que el Elche, una vez asegurara la permanencia, pueda relajarse. «Si tenemos que encontrar motivación para jugar al fútbol tenemos un problema», afirmó.

«Vamos a tener una herramienta muy potente para la próxima temporada en estas próximas jornadas», dijo el técnico, en alusión a que el cuerpo técnico podrá comenzar a planificar la plantilla del próximo curso. «Hay muchos equipos que no pueden tener el foco y lo podemos tener nosotros desde el domingo. Hay muchos jugadores que pueden estar ya en el mercado y ejecutará quien tenga ese tiempo y paz para hacerlo. Esas semanas darían mucho juego a algunos jugadores, para manejar minutos».

Pacheta adelantó que «no regalará minutos» a ningún jugador una vez asegurada la salvación, pero sí avanzó que dará «premio» a los que se lo están ganando en los entrenamientos.

El técnico calificó de «cordiales y agradables» sus primeras conversaciones con Nico Rodríguez, nuevo director deportivo, e insistió en que no hablará de su posible renovación «hasta contar con los 50 puntos».

Sepulcre



«Soy alguien que si está pendiente de otras cosas se le sale la cadena. Me descentro y no quiero eso», explicó Pacheta, quien consideró normal la presencia cada vez más habitual de José Sepulcre, máximo accionista, en el día a día del club. «Está viniendo más porque es el máximo accionista y también la propiedad, que es la primera vez que pasa después de muchos años. Hay un dueño y las decisiones son suyas», señaló.

«El objetivo principal y prioritario para todo el mundo era mantenerse en Segunda. Y estamos muy cerca. Y las sensaciones de equipo que compite, incómodo. Nadie quiere enfrentarse al Elche. Ya no somos un equipo tan simpático. Somos un equipo incómodo. Si conseguimos el objetivo pronto, a disfrutar todos. No se me olvidan los primeros meses. Nos costó mucho ganar el primer partido fuera de casa. Somos el 14º a domicilio. Casi nuestra posición. Ganar fuera de casa es muy complicado. Y tuvimos la gran virtud de aliarnos con los nuestros, que aparecieron en momentos difíciles», apuntó el técnico. «La permanencia para que el equipo y la entidad sea mejor el año que viene está cerca. Y si lo conseguimos con antelación, mucho mejor. Podemos tener todos los sentidos en mejorar para la próxima temporada. Los equipos en descenso están sumando mucho porque el fracaso activa hasta límites insospechados. Ver el precipicio cerca es lapidario» añade Pacheta en la rueda de prensa.

«Estamos a diez puntos más gol average con el equipo que marca el descenso. Cada semana que pase a esta distancia nos acercamos mucho al objetivo. Pero sólo pienso en ganar al Rayo Majadahonda. Tener a los jugadores mentalizados para empujar en los momentos de duda. No llamo al mal tiempo, pero es que este equipo lo hace siempre. Levanto la voz de alarma. Es un equipo muy alegre, con mucha intensidad en presión. Nos puede generar dificultades. Las tenemos previstas.