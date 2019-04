Jorge Cordero: «Sé como funciona el mundo del fútbol, me voy con la cabeza alta y el trabajo hecho»

Jorge Cordero, director deportivo del Elche hasta el pasado martes, se ha despedido del club para el que ha trabajado durante las dos últimas temporadas resaltando los objetivos conseguidos durante este tiempo y la buena relación que deja con la plantilla y los directivos, pese a sus discrepancias con el máximo accionista, José Sepulcre, principal valedor de su sustitución por Nico Rodríguez.

Acompañado por Diego García, presidente de la entidad franjiverde, y Joaquín Buitrago, representante de Tenama Inversiones en el Consejo, Cordero compareció ante los medios tras despedirse en el vestuario de jugadores y técnicos, quienes le dedicaron una ovación.

García fue el primero en tomar la palabra para despedir al cartagenero. "No queríamos que su despedida se quedará en una simple nota sino una como se merece un gran profesional y gran persona. Un profesional que reaccionó de forma inmediata para incorporarse a nuestro proyecto cuando el barco zozobraba", declaró. "Él sabía que venía a un club en el que nos habíamos quedado sin jugadores y renunció a un contrato indefinido en un club de Segunda División. Deja un proyecto a las puertas de la permanencia y deja un vestuario comprometido. Por eso le doy las gracias y le digo que siempre tendrá abierta las puertas de este club" agregó.

En la misma línea se pronunció Buitrago. "La labor de Cordero ha cumplido nuestras expectativas. En las dos o tres ocasiones que he tenido la oportunidad de hablar con él me ha transmitido la sensación de ser una persona muy comprometida y muy conocedora del mundo del fútbol. Entiendo que se ha revalorizado aquí y no le van a faltar ofertas", afirmó.



Despedida de Cordero

Al tomar la palabra, Cordero agradeció a presidente, consejeros, jugadores, entrenadores, empleados, afición y prensa su trato durante estos casi dos años. "Remando todos juntos en la misma dirección hemos conseguido los objetivos. Estoy encantado y aquí me tienen como un ilicitano más para ayudarles en lo que crean conveniente", aseveró.

Al ser cuestionado por su marcha tras los buenos resultados cosechados, Cordero mostró elegancia y no quiso entrar en polémicas sobre su relación con José Sepulcre. "Llevo muchos años en el fútbol y sé que esto funciona así. Se quiere generar un nuevo proyecto con lo mejor para el Elche y lo respeto. Me voy con la cabeza alta y el trabajo hecho", explicó.

"No creo que la decisión haya sido más personal que profesional. Puedo tener mis discrepancias con Sepulcre en la forma de ver el fútbol. Sabe que soy una persona con carácter y personalidad, que me gusta tomar decisiones. Y las tomo por el bien del Elche, esa es mi virtud o mi defecto. Que todo el mundo opine lo mismo no ayuda a nadie", prosiguió. Diego García también mostró su punto de vista sobre este aspecto: "Creo que no ha fallado nada. Hay un expreso deseo de Sepulcre de cambiar el modelo deportivo y el modo de trabajo y como es el maximo accionista todos estamos a una para crear un proyecto que nos permita mejorar".

Para finalizar, Cordero se mostró emocionado por su despedida en el vestuario y deseo suerte a su sustituto, Nico Rodríguez. "He sentido un orgullo tremendo. Lo mejor de mi etapa aquí ha sido mi relación con el vestuario. No me esperaba el aplauso y me ha llegado al corazón", expresó. "Al nuevo director deportivo le digo que se va a encontrar un grupo humano increíble. Creo que se va a encontrar lo que a mí me gustaría encontrarme al llegar a un club", concluyó.