«Estamos haciendo una campaña de mucho mérito»

Pacheta radiaba felicidad tras el empate conseguido en el Carlos Belmonte. «Sin ninguna duda el punto es merecido. Hicimos un gran partido, con un gran ambiente. Sufrimos, pero el empate es justo, aunque llegó al final».

El técnico del Elche no quiere pensar en el «play-off» de ascenso: «Vamos a seguir mirando hacia abajo. Hasta que no sumemos 48-49 no vamos a cambiar. Es nuestro objetivo, somos un equipo recién ascendido y nos hemos convertido en un equipo bueno de Segunda División». A pesar de ello, insiste en que no quiere quitarle la ilusión a la afición. «Han venido cerca de 2.000 y nos le vamos a quitar la ilusión a nadie».

Sobre los momentos difícil del segundo tiempo comentó que «nos es fácil aguantar porque el rival también aprieta, metía balones a las espaldas de nuestros mediocentros y presionaban. Ellos también trabajan y cambiaron cosas en el descanso. Felicito al Albacete por la gran temporada que está haciendo y nosotros seguimos a lo nuestro para intentar darles alegrías a la afición».

Pacheta destacó que «es un éxito tremendo lo que estamos haciendo. Tiene mucho mérito y está siendo una temporada maravillosa. Esta campaña somos debutantes en Segundas y estamos compitiendo como un buen equipo de la categoría. Somos un conjunto que pelea y le ponemos las cosas difíciles a rivales de la parte de arriba de la clasificación».

Por todo ello, el preparador burgalés se siente «contento y orgulloso. Me emociona ver al equipo y lo que aportan todos, también los jugadores que se quedan en casa porque es difícil elegir. Somos un grupo y estos futbolistas son los que nos han traído hasta aquí», indicó.