Carlos Castro: "Somos ambiciosos, pero sólo pensamos partido a partido"

El delantero del Elche Club de Fútbol Carlos Castro, que se ha convertido en el auténtico talismán del conjunto ilicitano después de conseguir dos goles saliendo desde el banquillo, uno en Las Palmas y otro en Albacete, se ha convertido en el auténtico talismán del conjunto ilicitano. El atacante asturiano asegura que, a pesar de la buena trayectoria del equipo, sólo piensan en partido a partido. "Somos ambiciosos, pero no me vas a cambiar del partido a partido. Ahora queremos ganar en el próximo partido a Osasuna y estamos capacitados para conseguirlo. Llevo cinco años como profesional y he vividos cosas que me hacen pensar que no se puede poner la mirada en lo que pueda ocurrir dentro de cuatro o cinco partidos. Sólo hay que pensar en el siguiente".

Castro se muestra "contento" con su segundo gol de la temporada y demostró que es un "ratón" del área. "Fue otro balón que el portero no despejó bien, Yacine me asistió muy bien y la pude meter por el ángulo. No me suelo poner nervioso en este tipo de ocasiones en el área y me gustan estas sitaciones", explica sobre su tanto en el Carlos Belmonte.

El delantero del Elche asegura que no cambiaría ser titular por no marcar goles. "Estoy feliz de poder ayudar al equipo. Todos los futbolistas queremos jugar, pero es lo que hay. Nino y Yacine están muy bien y estoy contento porque el Elche sigue sumando puntos". No obstante, señala que su entrada en el once inicial "es cosa del entrenador. Tenemos que trabajar en los entrenamientos para ponérselo difícil".

Carlos Castro tiene claro que el empate en Albacete "debe reforzarnos y es positivo. El Albacete es un gran equipo y está arriba por algo. Sabíamos que iba a ser un partido disputado, pero nosotros etamos en una rarcha muy buena. Por eso, debemos ir partido a partido porque nos está yendo bien así, aunque suene a tópico, en caso contrario, nos equivocaríamos".

El futbolista asturiano todavía no considera que la permanencia esté conseguida. "Está cerca, pero matemáticamente aún no y hay que seguir sumando. Estamos con buenas sensaciones y ahora para los rivales es difícil ganarnos y meternos gol. Estamos bien, sobre todo en casa, y tenemos que pensar en ganar a Osasuna, que será un encuentro complicado".

Por último, el delantero franjiverde agradece el apoyo de los más de 1.500 aficionados que se dieron cita el domingo en el estadio Carlos Belmonte. "Hubo un ambiente espectacular por parte de los seguidores de ambos equipo y el empate se lo dedicamos a nuestra afición".