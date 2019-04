Daniel Pedro Calvo Sanromán: «Mi meta es jugar en Primera y ojalá lo consiga con el Elche»

Pacheta fue el artífice de su fichaje porque lo conocía del Numancia, al que llegó siendo juvenil. Comenzó a jugar al fútbol de la mano de su padre, que fue su primer entrenador. Se ha convertido en un jugador querido y ha hecho olvidar a Neyder. No se pone topes y sueña con un ascenso del que se quedó a las puertas la temporada pasada en Soria.

P ¿Qué balance hace de los poco más de tres meses que lleva en el Elche?

R Muy positivo. Llegué con el equipo en una situación difícil y con muchos rivales en la parte baja de la clasificación. Con los fichajes de invierno y que toda la plantilla ha dado un paso adelante, en la segunda vuelta estamos en una línea muy ascendente y si miramos la clasificación de la segunda parte de la Liga estaríamos en puestos de «play-off» de ascenso. Eso dice mucho de la capacidad de este equipo

P Llegar y ser titular. ¿Imaginaba que le iban a salir tan bien las cosas?

R La verdad es que no. Lo que ha pasado en esta segunda vuelta es difícil que pase. Llegar a un equipo nuevo y participar en todos los partidos es complicado. Estoy muy agradecido al club y al entrenador. Espero seguir en esta línea.

P ¿Qué culpa ha tenido Pacheta en su fichaje y en el rendimiento que está dando?

R Más que culpa, le llamaría responsabilidad. Ha tenido mucha. Fue quien me llamó y me aconsejó venir al Elche. Me ayudó a darme un empujón para salir de Soria, donde llevaba varios años, y se lo agradezco mucho. Es un entrenador que conoce el Numancia, que me conocía y sabía lo que podía dar. Estoy aprendiendo mucho de él y solo tengo palabras de agradecimiento hacia él por sacarme de Soria.

P Su padre fue su primer entrenador, ¿qué le dice de su rendimiento?

R Sufre mucho en los partidos que yo juego y no le gusta verlos, pero ahora está disfrutando y está muy ilusionado. Desea que siga en el Elche más tiempo. Cuando estaba en Soria, como no jugaba mucho, sí que estaba preocupado, pero ahora es feliz.

P ¿Y del Elche?

R Ha venido un par de veces y le gusta mucho el estadio, el club, la ciudad... Está muy ilusionado con este proyecto y, por eso, esperamos continuar más tiempo.

P Está cedido por el Numancia, pero hay una cláusula mediante la cual si el Elche se mantiene puede renovar dos años más. ¿Le gustaría?

R Por supuesto. Cuando surgió la opción de poner la cláusula no me lo pensé. Agradecí al Numancia que la aceptase y estaba convencido cuando fiché por el Elche que nos íbamos a salvar e iba a seguir dos años más y a los hechos me remito. Estamos muy cerca de asegurar la permanencia y de seguir.

P ¿Y en esos dos años más sueña con conseguir algún día un ascenso después de quedarse a las puertas la temporada pasada?

R Ojalá. Es un objetivo que los futbolistas tenemos. Me marco como meta jugar en Primera y si es después de un ascenso mejor, porque eso significa que has culminado una temporada de manera excepcional. A cualquier futbolista le gustaría lograr un ascenso. Ojalá lo consiga y si es en el Elche mucho mejor.

P En el fútbol se habla de dinero y de presupuestos para marcar objetivos. Pero usted ha tenido dos ejemplos inusuales como el del Numancia, con el que estuvo a punto de ascender el año pasado; o el equipo de su ciudad, el Huesca, que subió a Primera. ¿Hasta qué punto influye el factor dinero en el fútbol?

R Hay clubes que hacen grandes inversiones y les sale bien y otros, como se está viendo este año, que no. Al final, la humildad de los jugadores y hacer un buen bloque en el que comulguen todos juntos: entrenador y plantilla, es fundamental. En esta segunda vuelta se está viendo el ejemplo en el Elche o el año pasado en el Numancia, que éramos un bloque que llevábamos varios años jugando juntos y con el entrenador (Arrasate) se notó y casi ascendemos a Primera.

P Elche es una ciudad y un club del que la mayoría habla muy bien, pero, a su vez, tiene una afición muy exigente. Lo habrá podido comprobar en las últimas semanas en las que ya se habla de llegar al play-off?

R En muchos sitios hay exigencia y eso nos hace mejores a todos. Si nos aprietan desde la grada podemos dar más en el campo. Falta un pequeño paso para salvarnos definitivamente, la afición está ilusionada y me alegra porque lleva unos años sufriendo. Ahora vamos a Albacete a ganar, asegurar la permanencia y, a partir de ahí, ir partido a partido y veremos hasta dónde podemos llegar.

P El domingo, desembarco de la afición en Albacete, más de un millar de seguidores...

R Es digno de elogiar que la gente se comporte así con el equipo. La plantilla lo agradecemos y que vaya tanta afición nos va a hacer que nos lleven en volandas para conseguir la victoria y poder certificar la permanencia.

P Soria y Huesca son dos ciudades pequeñas con poca afición. ¿Qué le parece la del Elche?

R Espectacular. Cada fin de semana suelen venir 10.000 al estadio y se hace notar. En los partidos con las cosas adversas nos ha apoyado y nos ha ayudado. Cuando salimos del estadio después de los partidos están esperándonos, tienen paciencia y son cariñosos.

P Por último, ¿qué le gustaría decirle a la afición?

R Que sigan igual de ilusionados, que vamos a trabajar en el campo para que estén orgullosos de nosotros, que sepan que vamos a ir a Albacete a ganar, sumar 48 puntos y cuando los tengamos, si ellos sueñan, lo daremos todo en el campo para ver hasta dónde podemos llegar.