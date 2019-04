Juan Cruz: "Estamos en nuestro mejor momento y lo queremos aprovechar"

Juan Cruz ha sido el jugador de la plantilla del Elche Club de Fútbol en atender este jueves a los medios de comunicación. El defensa madrileño está ilusionado con el encuentro de este próximo domingo (12 horas) en Albacete. "Va a ser un partido bonito. Los dos equipos estamos en un gran momento, el Albacete es un gran momento y habrá muchos aficionados de los equipos en el estadio. Es de agradecer que más de un millar de nuestros aficionados vayan a acompañarnos".

El lateral izquierdo franjiverde reconoce que el conjunto ilicitano está en el mejor momento de la temporadada. "Hemos vivido una temporada complicada la principio y sabemos que es nuestro mejor momento y lo queremos aprovechar. Vamos a Albacete con el convencimiento de poder ganar, como siempre salimos a todos los partidos. Da igual el equipo que esté delante porque confiamos en nuestras posibilidades".

El exjugador del Rayo Majadahonda asegura que la afición esté ilusionada viene motivada "por el trabajo que estamos haciendo todos los días. El equipo está siguiendo una línea de trabajo muy clara desde el principio que sabíamos que, tarde o temprano, iba a dar sus frutos. Cada jugador se deja el alma y eso se nota en el campo". Cruz no tiene miedo al Albacete, a pesar de que es el tercer clasificado y está a un sólo punto de los puestos de ascenso directo. "Siempre salimos con la idea de ganar y no le tenemos miedo a nadie. Es verdad que no han perdido en casa, pero debemos aprovechar nuestro momento y vamos a ir a por todas".

El defensa del Elche asegura que la plantilla no está relajada por tener, prácticamente, en la mano la permanencia y no considera que el conjunto manchego tenga más presión por estar jugándose el ascenso. "No estamos relajados porque sabemos que matemáticamente no estamos salvados. Todos estamos al 100% y, una vez que consigamos el objetivo, ya valoraremos otras cosas, pero, hasta que no lo logremos, la tensión será la misma", avisa.

Sobre las posibilidades de alcanzar el "play-off" de ascenso, Juan Cruz ha insistido en que "nosotros estamos centrados en asegurar el objetivo y, una vez conseguido, ya volararemos otros. Nos hace ilusión ver a la agente ilusionada con mirar hacia arriba, pero en esta categoría no te puedes fiar.Cuando estemos a tope, que no quede dudas que iremos a todos los partidos a tope". Por último, el lateral izquierdo ha señalado que en el vestuario no hay ganas de revancha por la victoria manchega en la primera vuelta con un gol con la mano de Acuña. "La verdad es que fue una situación increíble, pero vamos partido a partido y el pasado ya no interesa. Ahora vamos a Albacete con la intención de sacar lo máximo".