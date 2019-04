Iván Sánchez: "La afición del Elche tiene derecho a ilusionarse después de años de sufrimiento"

Iván Sánchez, extremo del Elche Club de Fútbol, ha asegurado este miércoles que, a pesar de que no salió bien del Albacete porque tuvo que abandonar el conjunto manchego antes del comienzo de la temporada pasada porque el entrenador José Manuel Aira, con quien meses antes había logrado el ascenso, no contaba con él, el encuentro del Carlos Belmente será "especial".

"Sí que es un partido especial porque, aunque sólo estuve seis allí, me tocó vivir una experiencia muy bonita como fue el ascenso a Segunda División. Fueron seis meses muy especiales en los que logramos un objetivo importante", ha comentado el extremo jienense.

El futbolista del Elche asegura que cuando le comunicaron que no iba a continuar "fue una situación complicada". "Desde que llegué en el mercado de invierno me sentí un jugador importante y tenía la confianza del entrenador. Luego se marchó el director deportivo y el presidente y, a partir de ahí, el técnico no contaba conmigo. Me extrañó porque lo había jugado todo y fue difícil porque quería asentarme en Segunda División después de salir del Almería", ha explicado. A pesar de ello, Iván Sánchez ha reconocido que no hay mal que por bien no venga. "Cuando el Albacete me dijo que no me quería, el Elche y en especial Jorge Cordero apostó por mí y es la mejor decisión que he tomado en mi vida".

El mediapunta franjiverde asegura que vuelve al Carlos Belmonte con una motivación extra, pero sin rencor. "Tengo una motivación extra por volver, pero de la buena. Viví una situación difícil, pero desde el primer momento que llegué me acogieron muy bien. Le deseo lo mejor al Albacete y ojalá pueda ascender. Nosotros el domingo vamos a por los tres puntos y, a partir de ese partido, que le vaya muy bien".

Iván Sánchez entiende que la afición del Elche se haya ilusionado con la posibilidad de alcanzar el "play-off" de ascenso después de la buena racha de los últimos encuentros que ha permitido conseguir virtualmente la permanencia. "Ya sabemos como es nuestra afición. Ha sufrido mucho en los últimos años y se merece disfrutar y estar ilusionada. Estamos en una buena racha, en el mejor tramo de la temporada y a nadie se le puede quitar la ilusión". No obstante, tiene claro que "en el vestuario sabemos cual es nuestro objetivo y no nos desviamos del camino aunque podamos parecer pesados y digamos siempre lo mismo. Hay equipos que estaban en una situación que parecía salvados y se han complicados. El mismo Albacete la temporada pasada o, al revés, el Córdoba, que estaba con 30 puntos y ganó tres o cuatro partidos y se salvó. En las últimas jornadas, los equipos de abajo suelen ganar más encuentros de lo normal y debemos aprender y seguir con nuestra buena dinámica".

El extremo es consciente de que el choque del Carlos Belmonte va a ser "complicado". "En Segunda, todos los partidos son difíciles, y vamos a un campo complicado en el que el Albacete no ha perdido en toda la temporada. Tienen una buena plantilla, con futbolistas de Primera División y va a ser difícil puntuar"

Por último, Iván Sánchez se ha referido a su futuro y a su posible ampliación de contrato, a pesar de que todavía le resta una temporada más de contrato. "No me gusta hablar de esos temas y siempre los dejos en manos de mi agente. Todavía no se sabe si seguirá Jorge Cordero o que pasará. Sé que hasta que no consigamos la permanencia matemática el club no quiere hablar ni de las renovaciones del entrenador y ni del director deportivo. Lo que sí que soy una persona agradecida. El Elche y en especial Cordero apostaron por mí cuando me encontraba en una situación triste. Le debo mucho al Elche porque me ha demostrado que puedo jugar en el fútbol profesional".