Domingo de Ramos en Albacete

Las 900 entradas que envió el conjunto manchego están casi agotadas y el club ilicitano negocia para conseguir más.

Que el fútbol levanta pasiones es una realidad de la que nadie tiene ninguna duda. Pero que consiga poder con una de las tradiciones más importantes de la ciudad de Elche como es la Procesión de Las Palmas del Domingo de Ramos, fiesta declarada de Interés Turístico Internacional, es más complicado.

Sin embargo, la afición franjiverde lo está logrando. A pesar de la importante celebración en la Ciudad de las Palmeras, más de un millar de seguidores del Elche Club de Fútbol estarán el domingo, a las 12 del mediodía, en el estadio Carlos Belmonte para apoyar a su equipo en el encuentro frente al Albacete.

De las 900 entradas que envió el club manchego al precio de 15 euros, ya se han vendido cerca de 800 y se espera que se agoten antes del viernes. A pesar de que el club manchego había asegurado que no disponía de más entradas, porque no podía ampliar la zona de Fondo Norte reservada para la afición visitante debido a que el resto del campo lo tienen prácticamente lleno con sus abonados, desde la entidad franjiverde ya han comenzado a realizar gestiones para intentar conseguir alguna localidad más.

Aunque el estadio Martínez Valero es mucho más amplio que el Carlos Belmonte, en el partido de la primera vuelta el Albacete tuvo a su disposición más de 2.000 entradas en lo que fue el desembarco más importante de los seguidores manchegos en los últimos años. Por ello, desde el Elche pretenden conseguir, al menos, un centenar más de localidades.



Ocho autocares

Además, la entidad franjiverde, conjuntamente con la Federación de Peñas, ha organizado un viaje en autocar, que saldrá desde el estadio Martínez Valero el domingo a las siete y media de la mañana. Ayer por la tarde casi se habían completado seis autobuses y hoy está previsto empezar a vender billetes del séptimo. Por su parte, la peña «Jarra Ilicitana» va a viajar por su cuenta y también ha fletado un autocar.



Muchos coches particulares

El partido frente al Albacete significa el desplazamiento más cercano de la temporada. La separación entre las dos ciudades es de apenas 170 kilómetros y menos de dos horas por carretera. Por ello, a los ocho autocares que viajarán hay que unir una gran cantidad de coches particulares que se desplazarán por su cuenta. De hecho, más de la mitad de las entradas que se han vendido han sido retiradas sin el billete de autobús.

Incluso, un buen número de aficionados franjiverdes acudirán al encuentro y lo seguirán desde otras zonas del campo que no es el Fondo Norte, donde estará la mayoría de los seguidores del Elche. Por ello, se espera que el domingo en el Carlos Belmonte se supere con creces el millar de aficionados del equipo ilicitano.

El buen momento del equipo de Pacheta, que ya ha dejado la permanencia casi sentenciada y la cercanía con la capital manchega han animado a unos seguidores que todavía no habían realizado un viaje masivo en la presente temporada. La coincidencia con el Domingo de Ramos no va a ser un obstáculo, incluso algunos ya comentan en broma: «El Elche se lleva la palma a Albacete», jugando con la fiesta ilicitana y la posibilidad de ganar.



Tres temporadas después

El conjunto franjiverde va a visitar el estadio Carlos Belmonte después de tres temporadas. La última vez que los ilicitanos jugaron en la capital manchega fue el 30 de noviembre de 2015. En aquella ocasión, el equipo que entrenaba Rubén Baraja perdió 1-0 y realizó uno de los peores partidos de la temporada frente a un rival que jugó con un hombre menos desde el minuto 56 por la expulsión de Núñez. Sin embargo, en el minuto 84, el actual delantero del Hércules Jona Mejía marcó el gol de la victoria manchega, ante la decepción de la afición franjiverde.

Esa misma campaña, el Albacete terminó penúltimo y descendió a Segunda División B, aunque recuperó la categoría de plata la temporada siguiente. Justo la que el Elche bajó al pozo. El año pasado tampoco coincidieron ambos equipos y el domingo volverán a verse las caras en terreno manchego.

En el choque de la primera vuelta disputado el 25 de noviembre en el estadio Martínez Valero, el encuentro finalizó con el triunfo albaceteño, por 0-1, con un polémico gol del paraguayo Acuña que pudo tocar el balón con la mano y José Juan se la tragó. El conjunto entrenado por Luis Miguel Ramis se defendió con un hombre menos por la expulsión de Zozulia, en el minuto 42.



Albacete Balompié

El Albacete, rival del Elche el domingo (12 horas), en el Carlos Belmonte, está viviendo una temporada de ensueño. El cuadro manchego ocupa la tercera posición de la clasificación, con 60 puntos, está a solo uno del Granada, que ocupa plaza de ascenso directo; y a cuatro del líder Osasuna. Además, tiene cinco de ventaja con el Málaga, cuatro clasificado, por lo que cuenta con todo a favor para, como mínimo, disputar la promoción de ascenso a Primera; algo que no se podían ni imaginar cuando comenzó la Liga. El equipo que entrena Luis Miguel Ramis está aprovechando su dinámica positiva para sacar adelante partidos que en otra situación terminarían perdiendo, como ocurrió la pasada jornada en Alcorcón, donde acabaron ganando 0-1. Para el choque frente a los ilicitanos, el Albacete no podrá contar con el extremo Néstor Susaeta, que debe cumplir un encuentro de sanción por acumulación de cinco cartulinas amarillas; ni con el lateral izquierdo Fran García, quien fue expulsado en el último partido. Por su parte, el exjugador franjiverde José Antonio Caro está lesionado, al igual que el central Gorostito y ninguno de los dos estará disponible frente al Elche. Los hombres más peligrosos del Albacete en ataque son el extremo izquierdo franco-congoleño Jérémie Bela, que lleva anotados 10 goles; mientras que su delantero centro, el ucraniano Román Zozulia ha marcado ocho. No obstante, el cuadro manchego está destacando por el bloque y por el buen nivel que están mostrando la mayoría de sus futbolistas.