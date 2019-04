Ilusión con los pies en el suelo

La afición del Elche se ha vuelto a ilusionar. Incluso hay un buen número de seguidores que sueñan con la posibilidad remota de alcanzar los puestos de promoción de ascenso a Primera División. No es una utopía, pero está muy complicado. El entorno franjiverde ya se ha olvidado que el objetivo es permanencia. No está conseguido de forma matemática, aunque con 45 puntos y con nueve jornadas por disputar es una realidad.

El pasado mes de febrero ya anunciábamos en estas páginas que esta temporada la salvación iba a estar mucho más barata que en campañas anteriores y que con poco más de 40 puntos iba a ser suficiente. De momento se están cumpliendo esas previsiones y parece que, salvo cambio drástico, se van a hacer efectivas.

El entrenador del conjunto franjiverde, Pacheta, y el capitán, Nino, entienden que los aficionados tienen derecho a ilusionarse, pero quieren tener los pies en el suelo y frenar la euforia para evitar cualquier tipo de susto.

Pacheta señaló después del encuentro del pasado domingo contra el Córdoba que «no le voy a quitar la ilusión a nadie, pero yo sólo pienso en intentar ganar el próximo partido al Albacete». El preparador burgalés considera que todavía queda, al menos, una victoria para poder respirar tranquilos. «Cuando tengamos 48 puntos, entonces cambiaremos el objetivo y diré que se acabó el sufrimiento por la permanencia. Pero hasta que no sea matemática la salvación no voy a hablar de otra cosa. Este año con 48 puntos será suficiente y hasta que no los tengamos no hay que pensar en nada más. Ahora toca centrarnos en el partido del Albacete».

Y es que el técnico no quiere que sus futbolistas desvíen la atención hacia un objetivo que, ahora mismo, es irreal. «La atención y concentración que estamos teniendo es la que nos ha llevado hasta la situación en la que nos encontramos actualmente. Por eso, hay que seguir igual, porque así, seguiremos creciendo», señala el técnico franjiverde.



La experiencia de hace dos años

Por su parte, el capitán Nino tiene la experiencia de hace dos temporadas y mantiene el mismo mensaje del entrenador. El delantero vivió en sus carnes el amargo descenso a Segunda División cuando a estas alturas de Liga nadie lo podía imaginar. «Si te relajas puedes caer en una tentación mala, así que no miramos ni para arriba ni para abajo, sino hacia el próximo encuentro contra el Albacete».

El goleador franjiverde recuerda que «no se puede celebrar nada» porque el Elche no tiene todavía asegurada la permanencia. «Hay que seguir hasta cumplir el primer objetivo», comenta a la vez que advierte de que en el vestuario no van a permitir ningún tipo de relajación. «Quien se ponga la camiseta del Elche siempre tiene que salir a ganar».

A pesar de esas precavidas palabras, Nino valora positivamente el buen momento del equipo tras enlazar tres triunfos de forma consecutiva y cuatro victorias seguidas en el estadio Martínez Valero. «Eso quiere decir que se están haciendo muchas cosas bien y que el equipo está muy metido en su trabajo».

El delantero del conjunto ilicitano entiende que la afición se pueda ilusionar con la posibilidad de alcanzar los puestos de «play-off» de ascenso a Primera. «Está claro que no sólo a la afición, a todos nos gusta más mirar más hacia arriba que hacia abajo, pero, en estos momentos nuestro único objetivo es el próximo partido frente al Albacete».

El futbolista de Vera considera que el Elche está en una buena dinámica y que el domingo «puede ser un buen momento» para romper la racha del conjunto manchego, que lleva un año sin perder en el estadio Carlos Belmonte. Los albaceteños son terceros en la clasificación y están a un punto del Granada, que ocupa la segunda plaza de ascenso directo, y a cuatro del líder Osasuna.



Jornada de descanso

Pacheta concedió dos días de descanso a su plantilla y ayer lunes hubo entrenamientos voluntario y un buen número de futbolistas que acudieron al estadio Martínez. Hoy sí que habrá asueto total y a partir de mañana miércoles será el momento de comenzar a preparar el choque contra el Albacete, que se disputará a las 12 del mediodía y coincidirá con la procesión del Domingo de Ramos en Elche.