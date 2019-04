Pacheta: "No le voy a quitar la ilusión a nadie, pero yo solo pienso en el Albacete"

El entrenador del Elche Club de Fútbol, José Rojo "Pacheta" entiende que la afición esté ilusionada después de las tres últimas victorias consecutivas que han situado al conjunto ilicitano a nueve puntos de los puestos del "play-off" de ascenso. No obstante, el técnico franjiverde mantiene los pies en el suelo y asegura que "no voy a quitar la ilusión a nadie, pero yo sólo pienso en intentar ganar al Albacete".

El preparador burgalés insiste en que "cuando tengamos 48 puntos cambiaremos el objetivo y diré que se acabó el sufrimiento. Hasta que no sea matemática la permanencia no voy a hablar de otra cosa. Creo que este año con 48 puntos serán suficientes. Mientras tanto, a pensar en el Albacete. Toca disfrutar porque pocos podían pensar hace cuatro semanas que íbamos a ganar tres partidos seguidos".

Pacheta reitera que "hasta que no tengamos 48 puntos, nada. Ya dije en la rueda de Prensa del pasado viernes que estuviéramos a 15 puntos de los puestos de descenso sí que tendríamos la permanencia virtual, pero estamos a 12 y hay que seguir remando. La atención y concentración que estamos teniendo es la que nos ha llevado hasta la situación en la que estamos actualmente, por eso hay que seguir igual porque, así seguiremos creciendo".

El técnico del Elche destaca que "llevamos varias semanas en las que el equipo está jugando bien y está mostrándose fuerte en defensa. Lo que antes era un drama a la hora de manejar las tiempos y la defensa a balón parado, ahora hemos crecido mucho. Frente al Córdoba estuvimos brillantes en muchos momentos, tuviemos fluidez con el balón. Sabíamos que el Córdoba iba a ser un rival que nos iba a exigir por momentos y defendimos bien. Quedamos 1-0 por la falta de acierto de cara a gol". En ese sentido, Pacheta admite que les está faltando puntería. "La sensación es que vamos creciendo a base de victorias y lo que nos preocupaba va desapareciendo. Ganar 1-0 o 0-1 en partidos ajustados nos da mucha confianza. Frente al Córdoba hicimos un primer tiempo con una fluidez con balón que no habíamos tenido antes, con muchos desmarques a la espalda, contactando por dentro con Nino y Javi Flores. Iván Sánchez y Nino nos dan mucha pausa, Josan está sumamente vertical, Karim nos da una marcha más ahí dentro. Tenemos al equipo en momento bueno y somos un equipo peligro para los rivales", señalaba el entrenador del Elche.

La única nota negativa fue la lesión de Nacho Gil. "Se lesionó en una jugaga que fue a buscar un balón en el que no creía tanto. Llevaba tiempo si jugar, lo hizo en Las Palmas y no merecía salir del equipo, pero está Iván Sánchez. Hacer la convocatoria ya me resultó muy duro. Es probable que tenga una rotura fibrila".