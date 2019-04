Nino: " A todos nos gusta más mirar hacia arriba que hacia abajo"

El capitán del Elche Club de Fútbol, Juan Francisco Martínez Modesto "Nino", al igual que Pacheta, quiere mantener los pies en el suelo y su experiencia le dice que no pueden lanzar las campanas al vuelo y sólo piensa en asegurar matemáticamente la permanencia. "Si te relajas puedes caer en una tentación mala, así que no miramos para arriba ni para abajo, sino en el próximo partido frente al Albacete".

El delantero almeriense recuerda que el conjunto manchego lleva una año sin perder en el estadio Carlos Belmonte y señaló que "puede ser un buen momento" para romper esa racha del cuadro albaceteño.

Nino insiste en que "no se puede celebrar nada" porque el Elche no tiene todavía asegurada la salvación. "Hay que seguir hasta cumplir el primer objetivo". El delantero almeriense valora positivamente el buen momento del equipo tras enlazar tres triunfos de forma consecutiva y cuatro victoria seguidas en el estadio Martínez Valero. "Eso quiere decir que se están haciendo muchas cosas bien y que el equipo está muy metido en su trabajo". El capitán advierte de que en el vestuario no van a permitir ninguna relajación. "el que se ponga la camiseta del Elche siempre tiene que salir a ganar".

A pesar de su prudencia, el goleador del conjunto ilicitano entiende que la afición se ilusione con la posibilidad de alcanzar los puestos de "play-off" de ascenso a Primera División que, en estos momentos, está nueve puntos de distancia con 27 todavía por disputar. "Está claro que no sólo a la afición, a todos nos gusta más mirar hacia arriba que hacia abajo".

Nino continúa sin desvelar su futuro de cara a la próxima temporada en la que tendrá 39 años. "Ahora sólo me veo jugando y marcando goles. Al final de la temporada, ya veremos lo que sucede. En la primera parte de la Liga tuve más descanso y jugaba menos. Ahora llevo once partidos seguidos jugando y me toca jugar".