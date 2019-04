Yacine: "Soy autoexigente y sé que me está faltando más remate y más gol"

El delantero del Elche Yacine Qasmi ha asegurado este jueves, al igual que han hecho sus compañeros a lo largo de la semana que, incluso, ganando el domingo (20 horas) la permanencia no estaría conseguida. "Ganar sería un paso más. Para nosotros es un partido vital porque el Córdoba viene necesitado y se juega una de sus últimas bazas. Estamos trabajando muy bien para preparar el encuentro y si vencemos ampliariamos en tres puntos más la ventaja con un rival que está debajo de nosotros en la clasificación".

El delantero franco-marroquí asegura que en el vestuario no existe ningún tipo de relajación a pesar de los últimos buenos resultados. "Lo que nos está haciendo alejarnos del descenso es el buen trabajo que hacemos y no nos podemos permitir no hacerlo. El míster nos ha dejado claro que no podemos relajarnos y lo tenemos en la mente. El Córdoba nos va a exigir mucho y los partidos en la recta final de la temporada son muy complicados, tanto contra las rivales de la parte alta como ante los de bajo".

Yacine se muestra contento con su aportación al Elche aunque lleve solo un gol siendo delantero. "Es cierto que a nivel de números me gustaría llevar más goles, pero he venido a ayudar al equipo y mi compromiso es del 100%. Tenemos que intentar lograr la permanencia lo antes posible y dar el máximo en cada encuentro". No obstante, el futbolista franjiverde admite que le está faltando más remate a portería. "Yo soy el primero que lo piensa porque soy muy autoexigente y después de cada partido lo empiezo a analizar. Estoy contento conmigo mismo y después de una victoria es mejor una autocrítica, pero a nivel de remate no estoy bien siendo delantero. Tengo que chutar más y hacer más daño" A pesar de ello, afirma que "estoy confiando en mi trabajo y sé que va a llegar. Estoy aclimatándome a mis compañeros y, poco a poco, iré ajustando más cosas".

En cuanto a la euforia que se ha desatado en algunos sectores de la afición con la posibilidad de llegar a las plazas de "play-off de ascenso, Yacine comenta que "los seguidores del entorno pueden soñar y yo no lo voy a prohibir, pero nosotros estamos centrados exclusivamente en el partido del Córdoba. La afición tiene en mente que el objetivo es la permanencia y conseguirla pasa por ganar al Córdoba. Una vez lograda, iremos partido a partido ya echaremos cuentras".

Por último, el delantero pide a la afición "que venga el domingo al estadio a animarnos porque cuando lo hacen es una ayuda muy bonita y nos dan más fuerza para darle más alegrías".