A pesar de que el Elche Club de Fútbol tiene la permanencia prácticamente encarrilada, Pacheta afronta con mucha responsabilidad el encuentro del este próximo domingo (20 horas), en el estadio Martínez Valero, frente al Córdoba. Un triunfo dejaría a los franjiverdes con 45 puntos, que pueden ser suficientes para lograr matemáticamente la salvación.

El técnico del conjunto ilicitano medita realizar algunos cambios en el once inicial y dar descanso a algunos futbolistas que llevan muchos minutos acumulados, como es el caso de Nino. Pero Pacheta no quiere dar pistas y ha celebrado el entrenamiento de este jueves a puerta cerrada en el interior del estadio Martínez Valero.

Manuel Sánchez será la única baja y el preparador burgalés tiene a su disposición a 23 futbolistas. Jony Ñíguez no cuenta, por lo que deberá realizar hasta tres descartes por decisión técnico. En el once inicial todo apunta a que Tekio seguirá en el lateral derecho y el venezolano Alexander González volverá a ser relegado al banquillo como frente a Las Palmas. Xavi Torres, salvo sorpresa, será el pivote defensivo, una vez que ha cumplido su partido de sanción. Iván Sánchez también regresará al equipo titular, tras perderse el choque del estadio de Gran Canaria por acumulación de cinco cartulinas amarillas. La principal novedad en el once inicial podría ser la inclusión de Carlos Castro por Nino en la mediapunta.

Si se confirman este equipo, habría tres cambios con respecto al que jugó frente a Las Palmas y se caerían Nacho Gil, Karim Azamoum y Nino.